▲清明防疫！新北19公立納骨塔採總量管制，民政局推線上祭祖。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

清明將至，新北市政府民政局10日於防疫應變會議上專案報告清明防疫措施，包含公立納骨塔採人流管制、清明法會停辦延期或改以誦經方式、搭設戶外開放式棚架、進入納骨塔須戴口罩及量額溫，並推廣線上祭拜，以防止人潮群聚風險。

民政局長柯慶忠表示，今年持續推行防疫作業，新北各公立納骨塔及新北市軍人忠靈祠清明法會將停辦、延後至疫情結束或改以誦經方式辦理，清明節當日則由區長主祭，代替民眾向先人表達敬意與追思。

此外，依中央嚴重特殊傳染性肺炎因應指引標準，實施納骨塔人流管制，請民眾入塔憑弔時佩戴口罩、禁止飲食、配合工作人員量測體溫，並宣導入塔憑弔不久留。也請民眾配合盡可能改於戶外棚架空間祭拜，戶外供桌都會拉開距離，避免祭拜民眾擁擠情形。

柯慶忠說，納骨塔內除保持空氣流通外，各區公所將持續加強消毒工作，針對經常接觸之表面，現場人員除定期清潔外，每天至少完整消毒一次以上，服務人員也定時量體溫。另公墓為戶外空間，不強制管制，惟掃墓人潮較多時仍建議配戴口罩，保持社交距離1公尺以上。

民政局表示，今年新北線上追思也進行系統強化與介面更新，預計最快清明前2周推出，包含「19座公立納骨塔」、「環保葬」及「軍人忠靈祠」皆採實地拍攝，線上即景完整呈現，讓人身臨其境，不用出門就能虔心祭祖。

民政局也再次呼籲，民眾可提前或利用平日前往祭祀，避開假日人潮，降低感染風險。相關防疫措施，市府將視疫情情況滾動式修正，並請民眾多加利用線上追思，共同為防疫努力。

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