配合新北3公墓自行遷葬　骨灰骸不晉塔改環保葬「鼓勵金1萬元」

▲未來鶯歌第一公墓遷葬後，預計2026年完成第二納骨塔興設。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為促進城市整體發展，新北市府目前分別於淡水第三公墓、鶯歌第一公墓部分範圍及新店第六公墓部分範圍3處公墓公告遷葬，相關墓主或關係人於公告期間內自行遷葬，除可依規定核發補償費或選擇補償措施外，改以環保葬者，將再提供鼓勵金1萬元。

民政局長柯慶忠表示，隨時代演進及城鄉風貌發展改變，新北致力提升殯葬環境品質，如2020年完成遷葬的中和第二公墓規畫施作景觀步道，2021年10月底前工程就能發包，另三峽第一公墓於去年遷葬後也已完成簡易綠美化，大幅改善周邊環境品質。

▲配合新北3公墓遷葬，骨灰骸不晉塔改環保葬可獲鼓勵金1萬元，圖為金山環保生命園。

柯慶忠說，未來淡水第三公墓遷葬後將納入在地居民意見興建停車場、鶯歌第一公墓預計2026年完成第二納骨塔興設，另新店第六公墓及新和段1092地號市地則將納入新北綠家園專案植栽施作，以增加市民綠地空間。

殯葬處長黃秀川表示，近年花葬、植存、海葬等環保自然葬風氣漸盛，新北也鼓勵遷葬起掘後使用綠色環保葬法，民眾只要於3公墓公告遷葬期間內在新店四十份公墓、三芝櫻花生命園區、金山環保生命園區完成環保葬或選擇海葬者，將再提供鼓勵金1萬元，並可免除三峽火化場火化費用。

▲遷葬公墓區現場皆有豎立告示牌公告，民眾可依現場查估編號與公告查估清冊。

黃秀川說，現正遷葬公告的鶯歌第一公墓部分範圍，市府提供領取補償費、樹林或三峽生命紀念館免費個人櫃位、鶯歌第二納骨塔免費個人櫃位等3種補償措施擇一申請；新店第六公墓部分範圍及新和段1092地號市地部分，則提供領取補償費、新店四十份公墓懷恩堂或懷親堂免費個人櫃位2種補償措施擇一申請。

民政局補充，遷葬公墓區現場皆有豎立告示牌公告，民眾可依現場查估編號與公告查估清冊，核對墳墓尺寸及補償金額數；淡水第三公墓公告至2021年6月30日止、新店第六公墓部分範圍及新和段公告於10月29日止，另鶯歌第一公墓部分範圍公告至11月1日止。

民政局提醒，請遷葬公告區墓主或關係人盡快於公告期限內向轄區公所申請遷葬，以免公告期滿影響權益，相關墳墓查估清冊、遷葬起掘申請文件及補償措施等詳細資訊可上「新北市政府民政局」網站查詢。

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