醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁又臭

▲運動時得戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，3月都準備要開放國外商務客了，到底為什麼國內運動還要戴口罩，「又濕又臭又黏，整個超噁。」

陳昶宇21日在臉書說，本土個案傳播鏈幾乎都是家戶職場跟聚餐傳染，過去台灣也從沒看過因為運動造成感染，其他時間口罩戴好沒問題，運動時口罩一下就濕掉，防護力也相當有限，還要死戴著口罩真的很蠢。

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陳昶宇指出，「拍謝，我是說感覺自己很蠢，不是說衛福部，長官別動怒，但我合理懷疑長官都不運動，所以沒有戴不戴口罩的問題。」

對此，有網友留言，「跑步我真的覺得戴口罩也沒用，只會弄濕我的口罩，然後還不能丟掉。」陳昶宇回，「然後又濕又臭又黏，整個超噁。」

▼運動時得戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）



指揮中心宣布，2月8日至2月28日維持疫情警戒標準為第二級，並維持相關措施及規定如下：

一、維持加嚴之戴口罩規定，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩：

（一）運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，維持須戴口罩。

（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1、農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

2、於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

3、於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。

（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（例如：藝文表演／劇組／電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

▼陳昶宇發文。（點圖可放大／翻攝陳昶宇臉書）

