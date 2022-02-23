烏克蘭總統沒輒了？　她痛揭澤倫斯基「致命傷」：對事態毫無幫助

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）被批評，面對俄羅斯他已黔驢技窮、不知所措。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

烏俄情勢全球注目。烏克蘭《基輔獨立新聞》（The Kyiv Independent）總編輯盧丹柯（Olga Rudenko）21日投書《紐約時報》批評，喜劇演員出身的烏克蘭總統澤倫斯基肯定沒料到「總統」是個這麼難「扮演」的角色，如今面對俄國入侵，他已黔驢技窮，只表現出緊張、尷尬、經常不得體，對事態幾乎沒幫助。

盧丹柯表示，澤倫斯基剛上任時，憑藉著高人氣與反體制的魅力，前景一片光明，希望透過龐大的道路建設計劃，在烏克蘭政界名留青史。然而，擔任總統將近3年後，出現了明顯的問題：一生中大多數時間都在當喜劇演員的澤倫斯基傾向於把政治當作表演。對他來說，姿態比結果更重要，使用什麼詞彙也不重要，只要有趣就行。

▲澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察部隊。（圖／路透）

盧丹柯說，澤倫斯基的面具被揭開了，暴露出他只是令人失望的「平庸之輩」，競選時承諾的打擊貪腐成效不彰。幕僚長的兄弟2020年被發現「賣公務職位」時，澤倫斯基什麼都沒做。最近，高級議員酒駕後被拍到向警察行賄，他用一句不贊成這種行為的話就含糊帶過。最後是他引以為傲的新建道路也被質疑是黑箱採購，價格過高。澤倫斯基的民調因醜聞和對腐敗的容忍而降低，62%的烏克蘭人不希望他競選連任。

▲盧丹柯認為，澤倫斯基習慣活在掌聲中，身邊都是唯唯諾諾、阿諛奉承的人。（圖／路透）

盧丹柯表示，澤倫斯基曾是演員，習慣活在掌聲中，對批評和質疑是出了名的臉皮薄，他和媒體記者的關係緊張，執政第一年歷經混亂，新部長們如果做不好就會迅速被撤換。此後他大多依賴於忠誠的人，而不是合適的人，例如，曾是電影製片人的老友被他任命為幕僚長，和其他朋友知己們行使著巨大權力，最終他變成了他曾反對的那種政客──孤僻、封閉，周圍都是唯唯諾諾的人。

▲盧丹柯說，澤倫斯基別無選擇，只能繼續「演」下去，試圖演好總統這個角色。（圖／路透）

面對俄羅斯19萬大軍集結，盧丹柯認為，澤倫斯基如今已不知所措，若對俄羅斯讓步可能導致數十萬人上街抗議，步上2014年因克里米亞問題被推翻的總統亞努科維奇的後塵；若對俄國採取明確行動，卻可能給克里姆林宮更多入侵的藉口。盧丹柯總結，危機仍在持續，澤倫斯基必須繼續「扮演一個總統」，但他緊張、尷尬、經常不得體的表現，對事態幾乎沒有幫助。

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