台灣加入對俄制裁？　蘇貞昌：有助和平解決爭議都會努力

▲行政院長蘇貞昌回應是否加入國際對俄經濟制裁的行列。（圖／記者陶本和攝）

記者陳家祥／台北報導

烏俄對抗升溫，23日傳出我國可能跟進美日祭出包括禁止輸出半導體等科技產品到俄羅斯的經濟制裁。對此，行政院長蘇貞昌表示，政府密切注視關於俄烏情勢的發展，我國做為國際社會一員，「對於有助於和平解決相關爭議，我們都會盡最大努力」。

因應俄羅斯在烏克蘭東部2分離區部署軍隊，緊張局勢升溫，美國拜登政府據報正爭取亞洲經濟強國支持，對俄發動嚴厲制裁和出口管制措施。根據美國《外交政策》（Foreign Policy），3名美國知情的消息人士透露，除了日本外，包括台灣、新加坡等3個亞洲國家在內皆同意華府對俄羅斯實施限制性出口限制的計畫。

報導指出，華府力邀亞洲盟友加入制裁陣容，以求有效遏阻俄國軍事行動，其計畫宗旨在於粉碎俄羅斯的經濟、技術部門，若克里姆林宮持續推進全面入侵烏克蘭的計畫，台灣、日本、新加坡等3個亞洲國家做為俄羅斯所依賴的半導體、電腦晶片與其他高端技術出口的主要生產國，一旦決定加入美國為首的對俄經濟制裁計畫，恐怕將對俄羅斯產生不小衝擊。

針對台灣加入制裁行列的傳聞，外交部發言人歐江安說明，近期烏克蘭緊張情勢升高，蔡英文總統已做出4項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方透過和平方式，理性解決爭端，以共同努力維繫區域局勢和平穩定。我方強調，台灣作為國際社會一員，願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

歐江安表示，外交部再度呼籲各方應尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方持續透過和平、理性的對話解決歧見。

歐江安指出，外交部將持續密切關注烏克蘭情勢發展，並與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當因應作為，以共同協助烏克蘭並維護區域的和平與穩定。