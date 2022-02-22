憂「台灣是下一個烏克蘭」？　學者談兩岸局勢：風雨前的寧靜

▲兩岸發展研究基金會董事長丁守中。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠／綜合報導

俄羅斯和烏克蘭的紛爭升溫，也牽動台灣各界關心台海局勢變化。部分學者專家今（22）日出席一場新書發表會時，談及相關問題時示警，西方利用政府「反中台獨」的心態，讓台灣變下一個烏克蘭。

兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，台灣在中美霸權鬥爭激烈情況下，蔡政府若採取一昧親美反中政策，很可能使兩岸風暴加深危險，也可能會陷台灣為中美霸權鬥爭的戰場；美國國會的一系列的挺台法案，包括討論台灣代表處升等，看起來是支持台灣，但實則是向台灣傾賣軍火，把台灣推向戰爭前線，「台灣若能採取『親中友美』政策，或許更能維護台海安定和平，也更有可能在國際間有更大空間。」

▲國安會前秘書長蘇起致詞。（圖／記者鄭思楠攝）

國安會前秘書長、陸委會主委蘇起指出，台灣處在的狀態是「經濟兩極」跟「軍事兩極」的地區，「大陸現在的GDP是日本、英國、德國、法國全部加起來。台灣現在活在這樣的世界上卻要跟其中一極作對？兩岸現在的情勢確實非常嚴峻。」

他也警告，中美台的「台」已越來越小。俄國在烏東情勢上非常堅定凶悍，但俄國GDP只是大陸的十分之一，大陸現在只是還沒有對台灣出手，蔡英文去年已推出兩國論，奔向戰爭真的很快，不過今（2022）年應該還是和平，但也是風雨前的寧靜，中共二十大後（危險）可能會越來越逼近，這是結構性因素，也是台灣自己政策造成的。

▲文化大學社會科學院院長趙建民出席致詞。（圖／記者鄭思楠攝）

陸委會前副主委、中國文化大學社科院長趙建民則擔憂表示，「烏克蘭的結果就在眼前，我們一直加深仇中，但抗中是不可能保台的，只會死得更快。」他認為，「烏克蘭跟台灣不見得都一樣，但太像了，小的一方都刺激大鄰國的民族主義，作為維持政權的手段，現在民進黨一方面刺激大陸，另一方面拆掉所有警報器，要大家不要利用烏克蘭影響民心，台灣可能會是烏克蘭3.0版本，比烏克蘭更慘。」

▲輔仁大學教授何思慎致詞。（圖／記者鄭思楠攝）

輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎則把台灣比喻成大力水手中的「奧莉薇」，以為跟卜派喊救命，卜派就會吃菠菜來救台灣，雖然前日本首相安倍晉三已經給保證，稱「台灣有事就是日本有事」，但日本的「有事」要怎麼樣界定？很明顯欠缺正確理解。何思慎反問，蔡英文執政6年，台日關係有沒有比過去更好？有實質往前走嗎？最後，他引用已故的日本學者高阪正堯明確提出的日本外交基本原則，「中國，不管喜不喜歡他，都要好好跟他相處。」

22日，兩岸發展研究基金會舉辦《奔向戰場：危險十字路口的台灣》新書發表記者會，出席者包括兩岸發展研究基金會董事長丁守中、陸委會主委前蘇起、和碩集團董事長童子賢、國安會副秘書長前高長、輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎、陸委會前副主委趙建民等人。

本書匯集丁守中、何思慎、高長、趙建民、政治大學東亞研究所長王信賢、台灣大學政治學系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中等14位學者專家文章。