丁守中不忍了！公投綁大選沒錯　「民進黨最沒資格公投綁大選」

▲丁守中。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

1218四項公投倒數！針對公投綁大選一案，國民黨前立委丁守中2018年北市長選舉爭議，遭民進黨指為就是公投綁大選的犧牲者。對此，丁守中透過臉書回應「公投綁大選沒錯，民進黨最沒資格公投綁大選。」

丁守中表示，2018年台北市市長選舉，是民進黨打假球，中選會及台北市選委會違法失職，未做好配套措施，才造成民眾大排長龍，四點鐘以後「一邊開票，一邊投票」亂象。台北市選委會又藉執政優勢，違法違規，辦理選務明顯失職。

丁守中認為，公投會亂大選、礙大選，完全是民進黨權謀為了2020總統大選一黨之私，暗合柯文哲助其市長連任，選務辦理嚴重違法失職，配套不足所造成，與公投綁大選無關。而遭民進黨歪曲事實牽扯，他也一次說清楚，以後也不再作回應。

丁守中指出，公投綁大選，可以提高投票率，也可節省辦理公投的費用。但重點是，辦理選務機關一定要盡「憲法機關忠誠義務」，辦理好選務及配套措施。這就是為什麼在2018年九合一地方大選綁十個公投時，從年初開始，立法院及輿論媒體，就曾一再討論並要求選務機關務必審慎規劃與因應。針對投票時程拖長，各界要求投票所應增加圈票遮屏；因應公投（18歲）跟選舉人年齡（20歲）資格不一，要求應分開動線投票；甚至還要求選委會進行實際投票測試時間，以便十項公投綁大選配套完善，方便人民順利行使選舉權及公投權。

丁守中強調，他本人的選舉官司是控訴中選會及台北市選委會完全不理社會大眾及媒體各界提醒，嚴重違法失職，除了違反憲法平等投票規定；違反選罷法及中選會組織法、行政法眾多條文規定，任意擴張投票所範圍；且違法未經中選會委員會議通過，僅僅以新聞稿就延長投票時間，且逾時仍允許投票人進入投票所投票。選務方面更完全不做好配套措施，才造成公投亂大選的結果。

針對2018北市長選舉爭議，監察院已糾正北市選委會辦理選務缺失，丁守中表示，以此可知公投綁大選原本沒問題，是民進黨政府違法失職，權謀暗助柯市府辦理選務不公，才造成公投亂大選的結果。始做俑者公投綁大選的民進黨，知法玩法違法，昨是今非，最沒資格反對公投綁大選！

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