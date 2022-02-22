蘇起從俄烏衝突看台海　喊話蔡英文：九二共識的時代已經過去

▲蘇起認為台灣要好好處理大國關係，因為烏克蘭教訓就在眼前了。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠／台北報導

俄羅斯和烏克蘭戰雲密佈，引發民眾對於台海危機的心理投射。對此，前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起今（22）日表示，烏克蘭的教訓就在眼前了，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這才是生存之道，「今年兩岸發生軍事衝突可能性不高，但明年就很難說了。」

蘇起出席《奔向戰場：危險十字路口的台灣》新書發表會時提到，日韓夾在兩國間，但處理得很好，台灣不學他們，偏偏走烏克蘭一樣的道路，這非常沒有智慧，「蔡（蔡英文）的作法是有小聰明，避開風險，避開撞車，但沒有大智慧，只會讓兩岸越走越絕，整個火車必定相撞。」

蘇起坦言，「九二共識」的時代已經過去了，「九二共識」是一個政治符號，「你要的話就有，不要的話就沒有。」蔡英文最大的錯誤就是她不要這個符號，但是沒提出新的能夠建立兩岸和緩關係的一個符號，所以只會一步一步走向絕路。

蘇起認為，烏克蘭很大，可以經得起分裂，但若台灣發生這樣的情況，「我們根本無法分裂。」他強調，烏克蘭可以作為台灣的借鏡，要好好處理跟大國的關係，但他對蔡英文目前的做法非常憂心。

對於今日俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區的獨立地位，他也稱，「替烏克蘭感到悲傷，烏克蘭夾在兩大國之間中間，沒有好好處理好大國關係，投靠的是鬆散的一邊，其實烏克蘭旁邊是實力更強、意志非常堅定的國家，所以現在只能面臨分裂。」

蘇起進一步表示，中共總書記習近平跟俄羅斯總統普丁不太一樣，到目前為止習是非常堅定但是一步步來，不會像普丁那樣突然出手。對於未來的兩岸局勢，他認為，大陸目前對於台灣的施壓還著重在軍事、外交方面，經濟、文化等面向還比較緩和，「今年兩岸發生軍事衝突可能性不高，因為今年中共重點有20大，但明年就很難說了。」

對於美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布3月來台訪問，蘇起認為，蓬佩奧來台是給蔡英文總統打氣，也給自己在國內增加份量，「所以他這次來台灣，我們比較要看的是，大陸會有什麼反應。」

對於美中台三方將面臨何種前景？蘇起表示，美國現處在很困難的情況，一方面要跟俄國鬥爭，一方面又要挺台抗中，壓力非常大。他進一步解釋，美國與中國大陸都是鷹派當道，但是台灣更鷹，且台灣政府還鼓動民間來鷹，最鷹派的是蔡總統。他說，蔡英文曾告訴他，兩國論只會做不會說，這讓他印象深刻。

蘇起也認為，現在就是台美雙方互相打氣，雙方都需要對方，但國際現在的局勢就是東升西降，美國越來越困難，中國大陸只是沒有很正面的施加壓力，「當然美國並不甘心，想做最後一搏，那台灣就是現在美國的棋子，美國有這樣一個送上門的棋子，當然會抓住。」

此外，大陸知名涉台學者、上海東亞研究所前所長章念馳在《中國評論》發表專文〈中國的歷史使命與台灣問題〉，認為大陸對台工作的當務之急是要建立一部「統一法」，想清楚怎麼「和統」與怎麼「武統」。不過，蘇起也認為，目前看起來統一法只是很孤單的聲音。