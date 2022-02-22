「往日月潭專用道」成假日塞車解方　228連假將繼續施行

記者高堂堯／南投報導

受新冠疫情影響，國內旅遊風氣盛行，台14線往埔里、日月潭方向每逢假日上午時段遊客車潮即不斷湧入，2月份又為櫻花盛開花期，預期循台21線前往九族文化村賞花車潮將暴增，埔里警分局表示，228和平紀念日連假將繼續施行「往日月潭專用道」管制措施。

▲警方將於228連假續行辦理「日月潭專用道」（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，埔里鎮愛蘭橋南端路段，因多行向路口號誌管制輪放，使得左轉進入埔里市區、右轉續行往日月潭方向及對向由日月潭前往國道的三方車流往來形成瓶頸；為疏解前往日月潭方向車流，分局於今年元旦、春節連假針對上開路口規劃試辦「往日月潭專用道」管制措施，實施成效良好。

分局表示，上述管制措施透過台21線往日月潭方向專用車道時段內，開放車輛續行、免依紅燈等交通號誌行駛之方式，加強疏導往日月潭、九族文化村等風景區車流；今年228的3天連假規劃於第1、2日（26、27日）上午9時至中午1時實施管制，其餘時間由員警和義交於台14線往日月潭車多回堵時，執行機動調撥、彈性管制，盼有效紓解大量車流、縮短行車時間。

此外，針對連假第2、3日下午的西向往國道3號的離去車潮，警方也將續行愛蘭交流道管制、疏導北山交流道作法，提醒駕駛朋友配合指示牌或員警指揮，沿台14線行駛5公里、自北山交流道進入國道，避免陷入國道6號愛蘭交流道匝道及北山隧道段龜速壅塞車陣，亦即遵照中潭公路連假順暢通關密語：「日月潭請靠右、回家高速走北山」。