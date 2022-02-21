粗心妹上班「忘穿胸罩」！走路猛晃才發現　同事1句話她尬爆：天啊

▲原PO沒穿內衣就上班。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些女生為了更舒適，在家便不會穿內衣，就有名女網友發文表示，她在家都不穿胸罩，想不到卻因連假放太久，後來出門上班也忘記穿，一直到抵達公司、要換制服時，她才突然發現。而最尷尬的是，原以為只要駝背、壓著胸部走路就不會被發現，結果同事竟脫口1句話，讓她超想挖個洞鑽進去。

這名女網友在論壇Zuvio上，以「忘記穿胸罩去上班」為題發文，提到她在家習慣不穿內衣，只穿較為寬鬆的衣服，這樣雖然有些邋遢，但卻舒服許多。前一陣子因連續休假好幾天，加上男友可以幫忙出門買飯，所以她就習慣了沒穿內衣的日子。

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悲劇的是，正式「開工」當天，原PO竟完全沒發現自己沒穿內衣，就這樣去公司上班，直到準備換制服時，她才意識到這件事。由於當時已來不及回家拿內衣，且照鏡子貌似不明顯，只有走路會晃動，所以她就決定堵一把。

▲原PO在家都不會穿內衣。（示意圖／取自Pixabay）

「天啊！」為了不讓客人發現，原PO走路刻意駝背、壓著胸部，想不到同事事後卻問她是不是沒穿胸罩？原來，原PO彎腰搬貨時，因領口沒用手壓住，便「春光外洩」了。對此，她實在覺得超尷尬，也不敢問同事到底看到了多少，只能一直提醒自己未來要認真穿內衣。

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「有時候自然一點，反而沒有人會注意到」、「當下應該害羞到爆了」、「越在意越容易被看穿，保持平常心」。還有網友建議，「沒穿胸罩又不想不小心激凸被看到的話，可以試試拋棄式胸貼、普通胸貼或膚色OK繃，最方便可以臨時取得的應該是一次性拋棄式胸貼，大間一點的藥妝店或寶雅那種地方通常會賣」。