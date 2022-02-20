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寒流入夜發威「大甲剩7°C」！全台回暖再等1天　228連假天氣出爐

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲最強寒流襲台，台北街頭冷颼颼，預估今晚到明天清晨感受會格外強烈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天（20日）寒流影響，各地整天非常寒冷。中央氣象局表示，今晚入夜後感受會格外強烈，高雄以北、宜花及澎湖有局部10度以下低溫發生的機率，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，根據氣象局縣市測站列表顯示，台中大甲20日晚間22時氣溫已經來到7.7度，而這波寒流要到周二（22日）才會逐漸減弱。

氣象局指出，今晚至明天（21日）清晨寒流及華南雲雨區東移影響，各地天氣仍非常寒冷，特別是今晚入夜後感受仍格外強烈，高雄以北、宜花及澎湖有局部10度以下低溫發生的機率，金、馬有局部6度以下低溫發生的機率，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，明天白天氣溫上升的幅度雖然較今天多，不過嘉義以北及宜蘭仍整天偏冷。

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▲根據氣象局縣市測站列表顯示，台中大甲晚間22時氣溫為7.7度。（圖／氣象局）

▲根據氣象局縣市測站列表顯示，台中大甲晚間22時氣溫為7.7度。（圖／氣象局，點圖可放大）

水氣方面，各地仍容易下雨，尤其北台灣降雨機率仍相當高，基隆北海岸及東北部也有大雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用；若溫度與水氣配合，北部2000至2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。

氣象局提醒，周二起寒流逐漸減弱，氣溫稍回升；周二、周三（23日）華南雲雨區持續東移，北部及東北部地區持續有雨，中部、東部及東南部下雨時間縮短、但仍有短暫雨，而南部地區降雨較局部、短暫；周四（24日）降雨可望縮小至北部及東半部地區，中南部逐漸轉為多雲的天氣。

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

氣象局預估，周五至下周日（25日至27日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；28日至3月2日各地早晚仍偏涼水氣減少，大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。

▼氣象局2／20晚間9：30分發布寒流低溫特報。（圖／氣象局）

▲寒流低溫特報。（圖／氣象局提供）

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