嫌高端疫苗做太慢！　陳時中反批：浩鼎案「刨根生技業」種惡果

▲高端疫苗被嫌做得太慢，陳時中認為跟當初浩鼎案打擊生技產業有關。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

疫情指揮中心指揮官陳時中接受立委許智傑的訪問指出，關於外界認為高端疫苗做得太慢的質疑，與過去生技產業多次遭受打擊，使得產業基礎被「刨根」，造成產業底蘊不足，才會種下後來所面對的惡果，後來罵的人跟當初打擊生技業的人，又是同一批人。

陳時中在《快樂聯播網》的廣播節目受訪表示，高端疫苗在巴拉圭經過不同的系統驗證有效，WHO也出錢贊助高端疫苗的實驗，報告可能在3月底會問世，畢竟疫苗是戰略性的物資，有自己的疫苗更可以因應疫情的變化。

▲陳時中認為，刨根生技產業的人，跟嫌高端疫苗做太慢的人，都是同一批人。（圖／記者嚴云岑攝）



陳時中話鋒一轉提到生技產業，有人說為什麼台灣疫苗做這麼慢，但是這種說法是不對的，像是腺病毒載體、mRNA疫苗都是比較新的技術，國家要選擇發展疫苗，當然要選擇一個一定會成功的技術。

陳時中說，國家為什麼沒有其他的疫苗平台技術可以發展？當初的浩鼎案重創生技產業，如果當初沒發生浩鼎案，現在的底蘊就不同，沒有累積底蘊，要如何有創新的技術，想要有什麼樣的成果，當初就要怎麼樣栽它。

陳時中強調，如果高端再遭受打擊，台灣生技業就倒了，當初要栽種的時候，你都把它砍掉，現在又再嫌「怎麼都不開花」，就當初你砍掉的啊！當初把生技業刨根的人，現在嫌怎麼這麼慢，「當年種的惡，今天又產生這個因」，但還好還一息尚存，所以現在還能拚出一些成果。

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