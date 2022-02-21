「居檢10天仍能擋9成↑疫情」　柯文哲挺解封：但要接受社區有零星個案

記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布未來將放寬入境檢疫時間，從14天改成10天，讓不少人擔心會提高風險。對此，台北市長柯文哲21日搬出疫情數據，柯表示，10天可以攔下9成以上個案，自己支持解封，「可是我們要有零星個案的心理準備。」

▲出入境確診狀況。（圖／北市府提供）



從去年六月到現在，上表綠色是入境數目、黃（橘）色是出境數目，柯文哲分析，去年七月出境比入境多很多，估計當時疫情很嚴重，大家都逃離台灣，跟2020狀況相反，之後入境出境維持平衡，直到今年1月下半旬入境比出境多，符合國人回家過年的習慣，這兩個禮拜出境又比入境多，大概國人過完新年又要陸續出國，回到僑居地區，出入境的人口還是有一些變化。

▲出入境確診狀況。（圖／北市府提供）



柯文哲表示，入境旅客被發現陽性的百分比，從去年的0.13%，爬到1月的4%，很明顯，大部分國家開始下降，但因為這數字反映的是過去幾個禮拜疫情，所以陽性率上升，「也就是說在過去一個月，我們很多從國外進來的陽性確診案例。」

▲社區感染狀況。（圖／北市府提供）



柯文哲以北市確診數字為例，柯指出，過去一個禮拜本土確診10個、不明感染0個、境外進來100個，因此，台北社區還算是乾淨的，確診數都是因為境外移入突破，不過目前還沒有不明感染源，大部分的確診都有圈起來，在隔離的時候發病，就不會去感染別人，「可以說北市比較麻煩的還是境外移入。」

柯文哲表示，入境以後大概要做四次PCR，一下飛機當場做（入境陽），還有第二次（二階陽）、解除隔離前第三次（三階陽），根據數據顯示，入境陽比例高的時候可以到72%，把入境陽、解隔陽加起來，大概前10天可以攔下90幾%個案。

對於檢疫期間縮減，柯文哲表示，問題是，還是有一些人10天後才被抓到，是潛伏期太長、還是在防疫旅館不小心被隔壁感染？還是有大概1-2%是在10天後才感染，換句話說，如果入境旅客會到4%陽性案例，且1-2% 10天後才發現，「若我們把隔離時間縮到10天，還是會有零零星星進到社區。」

柯文哲指出，自己贊成解封，但國人同胞要有心理準備，若改成10天還是會有零零星星的案例跑進社區，過去兩個月期間，超過10天才找到的有23例，因此只關10天，大概會有23個跑進來，「台灣不可能永久鎖國，可是我們要有零星個案的心理準備。」