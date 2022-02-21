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境外移入+45！「24人落地確診」　自美國返台9例最多

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（21）日國內新增45例境外移入，其中24例為落地採檢確診，其餘21位為居家檢疫採檢驗出，以美國9例最多。另新增4名本土病例，確診個案中無人死亡。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲▼2/21新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲2/21新增病例。（圖／指揮中心提供）

落地篩檢部分，指揮中心指揮官陳時中表示，今日上午有5架航班入境，2架美國、1架加拿大、1架新加坡、1架荷蘭，共計採檢250名乘客，驗出2名確診者，分別來自美國及荷蘭各1例，陽性率0.80%。昨日則有20架長程航班入境，共採檢785人，其中有24位確診，陽性率3.06%，以印尼7例最多。

▲▼2/20-2/21落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲2/21落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼2/20-2/21落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲2/20落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。另外，今年1月31日公布之案18874及2月19日公布之案20028境外移入病例，經基因定序及疫調後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,166,725例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,146,253例排除)，其中20,056例確診，分別為4,615例境外移入，15,387例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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新冠肺炎疫情陳時中境外移入落地篩檢

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