烏克蘭前線砲火摧殘　1棟房不到2千元！居民卻冷感：該來的總會來

▲ 烏克蘭東部頓巴斯地區近來砲火不斷。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭政府軍及俄羅斯支持的叛軍長期在烏克蘭東部對峙，靠近前線的頓涅茨克州紐約市（Niu-York）飽受戰爭摧殘，8年來砲火時而猛烈，時而停歇。眼看近來局勢再度升溫，居民一方面感到焦慮，一方面卻也習以為常，清楚無法改變現實，認為「該來的總會來」。

CNN報導，砲彈及迫擊砲造成的爆炸聲在紐約市已是家常便飯，多數房屋滿是彈痕，有如廢墟。距離前線僅數百公尺的斯洛維揚斯卡亞街（Slovyanskaya Street）經常淪為迫擊砲攻擊的目標，這裡一棟房屋售價僅70美元（約新台幣1947元），而買主看上的不是這塊危險的土地，而是建構居民家園的一磚一瓦。沿著這條路往下走就是檢查哨，也代表平民生活的終點。

根據歐洲安全與合作組織（OSCE）統計，邊境地帶光是18日一天就發生1566起違反2015年停火協議的事件，約達過去一周平均值的4倍之多。分析人士認為，這恐怕是俄軍更大規模入侵序曲。

▲ 砲彈攻擊摧毀房屋。（圖／達志影像）

CNN記者周末在此進行採訪，一小時內聽見8起爆炸聲響，居民對於入侵威脅則是既焦慮又冷感。帶著女兒莉莉亞（Lilia）出門散步的母親盧德米拉（Liudmila Ponomarenko）表示，「這對我們來說很正常，但也很可怕。」

莉莉亞的遊樂場就在一棟如廢墟的房屋之中，對於耳邊不斷傳來的撞擊和轟隆聲響，媽媽只能告訴她那是雷聲。盧德米拉表示，「她還不懂，但她很快就會明白，因為她才3歲，所以我們正在考慮是否該繼續留在這裡。」

盧德米拉的丈夫安德烈（Andrey Ponomarenko）在附近城鎮擔任急救人員，對戰爭帶來的悲劇再熟悉不過，難以想像女兒會面臨什麼樣的未來，「這個國家沒有安穩可言。我盡可能提供所需的一切，但仍舊無法改變現實。」

水電工佩迪克（Sergey Pedyk）的房子幾年前被戰火波及，院子裡留下炸彈攻擊的痕跡。他不認為會開戰，「他們如果想入侵就會入侵，但他們沒有。他們為什麼不入侵？因為他們有理智。」除了維修電器以外，佩迪克還有一片菜園和幾十隻雞，整個冬天都會下蛋。不論情勢是否惡化，他和妻子都會留下，「我們不會離開故鄉。故鄉就是故鄉。」

▲ 聯合停火控制與協調中心（JCCC）人員進行調查。（圖／達志影像）

事實上，就算俄軍沒有全面入侵，斯洛維揚斯卡亞街生活條件也不佳，每天僅早上2個小時有供水，下午若口渴想喝水，居民只能走到附近一口古井取水。

婦人瓦倫蒂娜（Valentina）坦言，「是的，我很害怕，非常害怕。」她36歲的兒子馬克西姆（Maxim）則淡然表示，「砲彈有一天可能打中你，然後你就一無所有了。誰在乎你？沒人在乎」，將一切交給宿命。

眼看過去鄰居的房子被戰火夷為平地，瓦倫蒂娜也很清楚，這裡的生活不可能永遠持續下去，「我們已經習慣了，對砲擊習以為常。我們以前會躲進地下室，但現在不會了，我們只會坐著等待。不論是什麼事，該來的就是會來。」