美前國安顧問：俄恐拖延烏克蘭危機　美陷入「狼來了」處境

▲衛星照顯示，俄軍在瓦盧伊基地區的直升機、戰術群及部隊部署概況。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美前國安顧問波頓（John Bolton）20日表示，普丁可能透過「邊緣政策」（brinkmanship）拖延烏克蘭危機，也就是利用瀕戰情勢迫使對手屈服，甚至不須引發大規模衝突，就能贏得烏克蘭控制權。他擔心，拜登政府深陷阿富汗撤軍引發的反彈，因此過度誇大俄軍進攻的迫切性，「這裡存在一種『狼來了男孩』的危險現象。」

波頓曾在川普與小布希政府任職，他20日在WABC節目「770 AM」受訪時說，普丁目前佔上風，可能試圖透過侵略及高風險談判，把烏克蘭「免費」納入囊中；普丁確實可能入侵烏克蘭，但這「取決於他實現更大戰略利益的同時，在外交方面有多成功。俄羅斯人正在玩一場非常靈活的外交遊戲，主要目標就是分裂北約。」

▲美前國家安全顧問波頓（John Bolton）以鷹派作風聞名。（圖／路透社）



波頓認為，美國及北約應該「提高賭注」，立刻施壓普丁停止入侵，比方切斷俄德合作建設的「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2），「我們幾周前就該這麼做了，如今必須加大對俄羅斯的壓力。」

俄國在烏克蘭邊境集結重兵，軍力估計已達19萬，自從2月17日起，烏東親俄地區不斷傳出與政府軍激烈交戰的消息。美國總統登18日表示，他「確信」普丁已經決定入侵烏克蘭，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）19日也在慕尼黑安全會議上警告，如果俄羅斯入侵，華府將對莫斯科實施「痛苦的」制裁。

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