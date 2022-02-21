《路透社》爆：如果烏克蘭被入侵　美國就切斷與俄羅斯銀行聯繫

▲美國已經準備好對俄羅斯的制裁方案，當烏克蘭被入侵之後就會發生。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

有知情人士向《路透社》透露，拜登政府已經準備好一份針對俄羅斯的「初步制裁方案」，其中包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易等，不過這些措施只有烏克蘭被入侵的時候才會實施。

根據《路透社》報導， 代理銀行是全球資金流動的基礎之一，而美國銀行業與製裁方案中的俄羅斯目標銀行，存在國際支付業務上的「代理」關係，美國透過切斷代理關係，達到傷害俄羅斯經濟的目的。

美國還將對某些俄羅斯公民和企業採取最有力的制裁手段（most powerful sanctioning tool），將他們列入特別指定國民（SDN）名單，即實際上將其逐出美國的銀行系統，禁止他們與美國人進行交易，並凍結他們在美資產。

▲國際貿易主要還是以美元進行，一旦俄羅斯銀行被美國切斷聯繫，就會導致經濟遭受打擊。（圖／路透）



《路透社》的諮詢專家表示，美元是全球儲備貨幣，大部分全球貿易是以美元為單位進行交易的，雖然「切斷代理銀行」制裁方案的打擊力度，比不上被列入SDN名單（被凍結資產等），但仍有可能讓這些俄羅斯銀行難以進行美元交易。

「目前還不清楚俄羅斯銀行業從業主體是否會被列入SDN名單，但這兩種制裁都會對俄羅斯造成嚴重打擊。」

在華盛頓專門從事國際貿易的律師喬治（Kay Georgi）表示，由於大量的全球貿易交易活動是透過美元進行，因此切斷代理關係是一種有打擊力的制裁，不過它沒有被列入SDN名單並被凍結在美資產那般致命。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，如果克里姆林宮下令入侵，美國和英國將切斷俄羅斯公司獲得美元和英鎊的管道。