快訊／普丁表示：將在1天之內決定「是否承認烏東獨立」

▲俄羅斯總統普丁表示，將在1天之內決定承認烏東是否獨立。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁表示，將在1天之內決定承認烏克蘭東部的分裂地區（盧甘斯克與頓涅茨克）是否獨立，目前正在會議上輪流聽取高級官員意見，會議持續了1.5小時以上。《紐約時報》報導，美國官員擔心，俄羅斯會利用這種承認來調動更多部隊。

根據《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，普丁在克林姆林宮安全理事會議上，表示將在1天之內對烏東的盧甘斯克（Luhansk People's Republic）與頓涅茨克（Donetskaya narodnaya respublika）是否獨立做出決定。

報導指出，西方國家警告，俄羅斯不要承認分裂主義共和國，美國稱「這將嚴重違反國際法」。

報導稱，這場會議極不尋常，過程中甚至還包括普丁責罵自己的情報首長。當時俄羅斯對外情報局長納雷什金（Sergei Naryshkin）表示，「我支持將盧甘斯克與頓涅茨克併入俄羅斯」。

普丁當場糾正，「這不是我們正在討論的話題，我們正在討論承認他們的獨立性，要搞清楚」。

納雷什金當場緊張表示，「我支持承認他們獨立性的想法」。

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