快練負重8、15公斤折返跑！北市清潔隊3年首開缺　招480人月薪4.1萬

▲台北市政府環保局辦理清潔隊員甄試，第2階段體能測驗「負重30公尺折返跑」。（資料圖／北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市環保局委託勞動局就服處辦理「儲備清潔隊員甄試」，將自3月8日至10日於台北市政府第二行政中心現場報名，此次預計錄取480名儲備清潔隊員，分別為一般類組332名、保障類組148名，月薪加計清潔獎金可達到4萬1000元。

台北市勞動局長陳信瑜表示，所有報考人皆進行體能測驗後，再參加筆試測驗，此次環保局儲備清潔隊員所釋出職缺分別為一般類組332名、保障類組148名，為順利使市民代賑工得以轉銜就業，本年度保障以工代賑市民臨時工類組13名。

勞動局提及，為延攬更多女性優秀人才加入，清潔隊員招考逐年調整降低女性的體能測驗沙包荷重，由2014年負重12公斤，2015年減少至負重10公斤、2017年再減至負重8公斤；而錄取趨勢可從2014年293人中19名女性，錄取率占6.5％來看，2019年錄取432人中，女性佔81人，錄取率已經提升至18.75％。

北市環保局指出，今年甄試分體能及筆試2次測驗，其中體能測驗占總成績70%、筆試測驗占總成績30%，體能測驗方式採負重進行30公尺折返跑一趟（共計60公尺），男、女及身心障礙類組負重公斤數依甄試簡章規定辦理；另為平衡體能測驗中性別差異，男、女性分別採用不同量尺分數表計分，男性負重15公斤，女性負重8公斤。

環保局說明，此次甄試一律採現場報名，報名期間自3月8日上午9時起至3月10日（星期四）下午5時止，為期3天，報名地點在台北市政府第二行政中心1樓（台北市萬華區艋舺大道101號1樓），為配合無紙化政策，報名甄試簡章及環保常識題庫等相關訊息，將刊登於台北市就業服務處網站「最新消息區」、台北人力銀行網站、台北市政府環境保護局網站，民眾可自上述公告網站下載。