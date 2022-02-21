酸監院製造敵人！柯文哲：我被彈劾後選上台北市長　「拜託別再來了」

記者袁茵／台北報導

監察院於1月公布2項調查報告，包括指責北市府在2021年5月輕忽北農場域疫情、萬華阿公店成為主要傳播鏈之一。台北市長柯文哲21日強調，監察院不查「3＋11」、桃園諾富特飯店案，那現在桃園、高雄疫情要不要查？希望台灣司法可以公平，由於自己過去被彈劾，所以現在變成台北市長，「拜託不要再來了。」

柯文哲21日出席防疫記者會，被問到監察院2項調查報告是否對北市府不公平？柯文哲回應，其實老百姓都在看，平常心就好，監察院不查「3＋11」（機組員3天居家檢疫、11天自主健康管理），也不查桃園諾富特飯店案，專門查萬華阿公店，「那你現在桃園、高雄（疫情）要不要查？」

柯文哲強調，平常心就好，有時候大家有點表功，但「不必要啦！平常心就好。」他每次都希望台灣司法是公平的，「上次為了彈劾柯文哲，結果我已經變成台北市長了，拜託不要再來了！」

柯文哲稱，自己原本在台大醫院當醫生好好的，但因為被彈劾，只好出來選台北市長，「常常敵人都是自己製造出來的，何必呢？平常心就好。」

另外，關於目前2024總統大選準備的如何？柯文哲回應，做好今天的工作，就是最好的準備，相信不論是他或台北市副市長黃珊珊都是相同心情，每天把自己工作做好最重要，「工作做不好，還選什麼總統？還是把工作做好比較重要。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）