糊塗媽把萬元壓歲錢當垃圾丟！清潔隊員垃圾魂爆發　40分鐘尋回

▲▼清潔隊員協助陳女從垃圾堆中找回壓歲錢。（圖／台中市政府提供，以下同）

記者游瓊華、唐詠絮／台中報導

台中市新社區有位陳媽媽日前發現小孩的壓歲錢被丟進垃圾車，焦急到新社清潔隊求助，清潔人員秉持「不收紅包、只收垃圾」的職業魂，與陳媽媽一同在垃圾中忍臭翻找，經過40分鐘努力，終於在一袋垃圾中發現家中的舊背包，裡面有萬元的一疊紅包袋，陳媽媽不停向清潔隊致謝，稱讚環保局清潔隊員實在「足感心！」

新社清潔隊班長黃獻國表示，2月11日一早，才剛上班突然接到陳媽媽焦急來電說不小心把過年紅包弄丟在垃圾包裡，是阿嬤過年給寶貝孫子的壓歲錢，希望可以幫忙找尋。

陳媽媽及擔任戶政志工的婆婆更心慌急忙地跑到清潔隊詢問，表示紅包放置舊背包夾層，家人打掃時把舊背包不小心連同垃圾一起丟入垃圾車，黃班長與隊員羅道喜立即將準備前往焚化廠卸台的垃圾車攔下，把車內垃圾傾卸下來，將垃圾攤開一包一包翻找，好在尋回後壓歲錢都還在，可以放心添購小孩開學用品，陳媽媽既自責又欣喜，表示回家後一定會叮囑小孩把紅包收好，更讚賞清潔隊為民服務的精神與效率。

「清潔隊維護城市環境，偶爾也守護市民們的荷包！」新社清潔隊長梁敬德表示，有時候民眾誤把貴重物品或金錢丟進垃圾車內，清潔隊員只要能夠協助民眾，即使再髒、再臭都樂意幫忙，同仁106年7月也曾在回收的廢櫥櫃夾層中發現45萬元現金，第一時間送交警局後由家屬領回，家屬表示不知年邁父親藏了一大筆錢也沒有告知，深表感謝與敬佩清潔人員不貪不取的善心義舉。

環保局長陳宏益表示，清潔人員發揮同理心，把市民的事當成自己的事，感同身受、馬上辦理，尤其是體貼失主焦急的同理心，十分難能可貴，清潔人員是維護全市環境的英雄，重視環保、提升環境品質、貼近民眾的需求是每個環保人致力的目標。