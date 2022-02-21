檢疫所飯菜被翻攪爭議！陳時中憂藏毒　柯文哲：有必要管到這麼嚴？

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊等人出席防疫記者會。（圖／北市府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

有女網友日前被匡列進集中檢疫所，發現家人送去的飯菜、零食被捏碎，且還有翻動痕跡；指揮官陳時中為此回應，會檢查是因為曾有多起違禁品，甚至包括毒品在內，但仍引發網友質疑。台北市長柯文哲21日也直言，「一般來講，有需要管到這麼嚴格嗎？」

針對網友批評送餐入集中檢疫所卻被翻動，以及集中檢疫所禁菸、禁酒是否違反人權一事，柯文哲21日出席防疫記者會時回應，要合理檢查，「一般來講，有需要管到那麼嚴格嗎？除非你有證據他在裡面（藏）有毒品。」

台北市副市長黃珊珊補充道，台北市代管中央的陽明山檢疫所，而北市自己也有將劍潭活動中心當作集中檢疫所；陽明山檢疫所本身就有禁菸規定，成立集中檢疫所時，便將比較嚴重違規者送入該處，因此有一些強制性規定。

黃珊珊提及，劍潭集中檢疫所部分，的確會檢查相關物品，但是不會打開，且例如是一包完整的零食，就可以送進去，但如果有破口或部分狀況，可能是想藏物品，相關人員就會特別注意，「否則送進來（集中檢疫所）部分，原則上不會做拆封檢查。」

不過，黃珊珊強調，集中檢疫所還是有禁菸規定，如果有住戶投訴的話，還是會希望對方不要在房間內抽菸，不過原則上不會特別拆封檢查，「我們會尊重客人隱私。」