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入住高雄飯店免費登遊艇賞燈會　爽嗑加拿大美食再抽雙人來回機票

▲高雄燈會無人機展演。（圖／取自高雄市政府網站）

▲高雄燈會無人機展演大受好評。（圖／取自高雄市政府網站）

記者許宥孺／高雄報導

2022台灣燈會在高雄，市府打造1500架無人機展演，場場獲好評，高市府加碼宣布，228連假還要加開3場。英迪格酒店特別推出訂房優惠，即日起預定2月25日指定房型，贈遊艇船票2張，直接在海上觀賞表演。高雄萬豪酒店則推出「加拿大美食節」，讓消費者一秒飛加拿大偽出國祭五臟廟，即日起至3月20日前消費，還可抽加拿大任一城市雙人來回機票。

今年台灣燈會首創雙主場，分別在愛河、衛武營打造燈區，總展出藝術品近200件，結合光環境藝術、裝置藝術、無人機表演和藝文演出，為台灣燈會塑造全新樣貌。其中在在愛河灣進行全臺首度最大規模的立體無人機展演，佳評如潮，市府也預告，2月25、26、27日將加開演出。

▲▼2月25日入住高雄英迪格豪華房或以上的房型，免費搭乘遊艇欣賞無人機表演。（圖／英迪格酒店提供）

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▲▼2月25日入住高雄英迪格豪華房或以上的房型，免費搭乘遊艇欣賞無人機表演。（圖／英迪格酒店提供）

▲▼2月25日入住高雄英迪格豪華房或以上的房型，免費搭乘遊艇欣賞無人機表演。（圖／英迪格酒店提供）

高雄英迪格特別租借88呎遊艇，推出「無人機限定遊艇專案」，房客免費登上遊艇欣賞高雄燈會演出。即日起至2月25日止，致電高雄英迪格酒店訂房，預訂2月25日當日入住豪華房或以上的房型，每晚6,500元起，每房限量贈送船票2張，無須到現場人擠人，直接在海上觀賞無人機表演。

▲▼來萬豪一秒飛加拿大，消費再抽雙人來回機票。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲免出國！來萬豪酒店爽嗑美食猶如一秒飛加拿大，消費再抽雙人來回機票。（圖／高雄萬豪酒店提供）

另外，隨著國內疫情穩定，雖然出不了國，但到高雄萬豪酒店就能輕鬆享受加拿大道地美食。高雄萬豪酒店和加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大農業及農業食品、加拿大牛肉協會、加拿大龍蝦協會以及加拿大航空聯合舉辦「加拿大美食節」，自2月21日起至3月20日期間，由豪享自助餐廳主廚Dario Bracco和皇饕牛排館主廚楊峻，嚴選加拿大食材烹調出一系列風味佳餚及啤酒，用味蕾漫遊加拿大。

▲▼來萬豪一秒飛加拿大，消費再抽雙人來回機票。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲加拿大為世界級龍蝦之都，肉質緊實滑嫩味道鮮美。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲▼來萬豪一秒飛加拿大，消費再抽雙人來回機票。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲萬豪酒店「加拿大美食節」消費期間為可抽雙人來回機票。（圖／高雄萬豪酒店提供）

萬豪酒店指出，活動期間消費者還可抽大獎，可從香港、首爾、東京其中一個城市出發飛往加拿大任一城市雙來回機票及其他獎項：住宿券、餐券，用餐時還有加拿大籍旅台音樂家薛瑪斯彈奏歌曲，用美食、美酒、音樂增添生活樂趣。

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