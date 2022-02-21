日本僅14.4%人口打完第3劑！　73%民眾不滿：太慢了

▲日本目前施打第3劑疫苗的民眾還不到2成。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

根據日本首相官邸21日公布的最新數據顯示，全國共80.2%人口完成首劑新冠疫苗接種，第2劑也有79%人口施打，然而截至目前為止，已經接種第3劑疫苗的人數卻只占全部人口的14.4%。對此，《共同社》進行的民調顯示，有高達73.5%的受訪者認為，這個速度太慢了。與此同時，岸田政府的不支持率也有所增加。

日媒《共同社》19日、20日連續2天以「政府對於第3劑新冠疫苗的舉措」為題，進行電話民調。其中家用電話有532人，手機受訪者則有522人。對於目前第3劑疫苗的施打速度，有73.5%的民眾認為太慢了，另外則有25.1%的受訪者認為還算順利。

此外在岸田文雄政府的支持率上，相較1月的調查提升了0.7個百分比，來到56.6%，然而不支持率也增加了2.2個百分比，來到27.4%。

日本當局受到新變異株Omicron快速肆虐影響，緊急將第3劑疫苗的接種提前，並從2021年12月1日率先針對第一線的醫護人員施打。此後則是依序開放高齡長者等對象接種。

另一方面，厚生勞動省日前也公布了相關數據表示，前2劑疫苗都接種BNT的民眾，第3劑如果混打莫德納，防護力將會比BNT強，但是出現副作用的比例也有所提升，所以建議民眾可以考慮自身狀況，再決定第3劑的疫苗廠牌。

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