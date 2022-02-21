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61萬高中職生8月起一週3天免早自習　7新制一次看！

記者黃翊婷／綜合報導

台北市成功高中校務會議高票通過取消強制早自習、廢除朝會，掀起各界熱議。而為了讓高中職學生有更多自主時間，教育部規劃「高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」修正案，提出7項新制，包含全校集會減為一週最多一次、一週有3天可以不參加早自習、早自習禁止考試等等，預計會在今年8月111學年正式上路。

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲全國61萬高中職學生在新制上路後，一週有3天可以不參加早自習。（資料照／記者湯興漢攝）

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民眾在公共政策網路論壇發起「國、高中上課時間改為9點30分到下午5點」的提案，獲得各界響應、關注，去年8月教育部舉辦線上公聽會，但遲遲沒有具體回覆，引起民團不滿。教育部今年2月13日曾表示，已經開過5次專家諮詢會議討論。

根據《自由時報》報導，教育部規劃「高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」修正案細節出爐，高中職學生一週可以有3天不參加早自習，相當於在早上8點10分第一節課之前到校即可，全台約有61萬名學生適用，7項新制如下：

1、全校集會一週最多一次。
2、一週可以有3天不參加早自習。
3、早自習禁止考試。
4、早自習、課後輔導不能超前進度授課。
5、課後輔導評量不能列入學業成績。
6、未參加早自習或課後輔導，不能列入出缺席紀錄或進行處罰。
7、預計今年8月111學年正式上路。

▲▼110年體育運動精英獎頒獎典禮,教育部長潘文忠。（圖／記者李毓康攝）

▲教育部長潘文忠希望能讓學生自由運用早自習時間。（資料照／記者李毓康攝）

不過，雖然台北市成功高中日前透過校務會議取消強制早自習、廢除朝會，教育部長潘文忠15日也指出，希望能讓學生自由運用早自習時間，早自習不能考試並減少朝會次數；但有校長與師長擔心，若是國高中都有的完全中學，新制上路後可能產生「一國兩制」問題，學生提早到校而老師不在場會有安全顧慮，更長遠的影響甚至會導致學習品質下滑。

全國中小學校長協會秘書長、新北市安康高中校長謝金城表示，教育部想讓學生有時間自主學習，這是好事，但後續可能會有很多問題，要落實也不容易，對家長、老師及學生來說都是麻煩，對公立學校來說可能綁手綁腳，反而會讓家長選擇管理比較嚴謹的私校。

以安康高中為例，謝金城表示，因為有高中部與國中部，若到校時間不一樣，對於同時有國中、高中生的家長來說，接送就很麻煩，而且高中生可以在8點10分前到校就好，到時候學生到校時間不一樣，先到校的學生該如何管理，若老師不在可能會有安全上的疑慮，而且以往早自習是讓學生先定下心來，以後多數學生可能8點10分前才到校，將導致第一節學習效果不好，長期下來會導致學習品質下降。

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