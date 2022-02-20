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府院要調查處分黃郁婷！　教長說重話：選手不應有損國家榮譽爭議

記者許展溢／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議，行政院昨天下令要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查，並為適當之處分。教育部長潘文忠強調，選手背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

▲▼ 競速滑冰好黃郁婷出賽冬奧1000公尺 。（圖／路透）

▲黃郁婷關閉臉書粉絲團。（圖／路透）

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黃郁婷結束冬奧比賽，沒有繼續代表中華隊擔任閉幕式掌旗官，已搭機赴美，到美國鹽湖城訓練住處，準備今年賽季的最後2場比賽。黃郁婷更關閉臉書粉絲團，看不到之前「運動無國籍之分」、「開放酸言們留言」發文。不過，她微博沒關，而「開放仇恨者、酸民們、Haters 留言」、「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北」的發文則是刪除。

潘文忠表示，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家之尊嚴，而政府以人民稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

▲教育部長潘文忠於中央流行疫情指揮中心受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘文忠認為，選手背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。（圖／記者林敬旻攝）

針對黃郁婷選手不當的爭議言行，教育部說明，包括於美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，以其個人社群網站上傳穿著中國隊服裝的影片，以及後續發言內容不符國人對國家代表隊選手之期待等行為，目前體育署刻正進行調查，後續將依調查結果，進行處分，同時也將就本案會同中華奧會進行徹底檢討，以建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。

另外，行政院指出，黃郁婷於美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，以其個人社群網站上傳穿著中國隊服裝的影片，加上後續發言內容引發爭議，已不符國人對國家代表隊選手之期待。總統府發言人張惇涵更說，國家代表隊成員除追求個人競賽成績外，也對外代表國家，言行舉止動見觀瞻。

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