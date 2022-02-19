圖書館閱讀教師用心耕耘　打造有溫度校園閱讀環境

▲透過圖書館閱讀教師努力耕耘，打造出一個有溫度的校園閱讀環境。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

108課綱上路後，閱讀素養為學校重要發展目標，教育部國教署為建立校園優質閱讀氛圍，從98學年度起開始，推動增置「圖書館閱讀推動教師」，由學校專任教師接受圖書資訊及閱讀相關教育訓練，110學年度國教署協助學校增置國小377名、國中203名圖書館閱讀推動教師，並持續在寒暑假辦理初階與進階研習，協助圖書教師持續增能。

閱讀素養為108課綱上路後學校重要發展目標，國教署表示，在「圖書館閱讀推動教師」投入後，適時協助學校打造閱讀環境，提升學生閱讀興趣，並推動閱讀融入各科教學，讓學校對108課綱要推動素養教育更能得心應手。

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▲透過圖書館閱讀教師用心努力耕耘，打造出一個有溫度的校園閱讀環境。（圖／教育部提供）

國教署指出，「圖書館閱讀推動教師」主要在協助學校建立閱讀發展目標，舉辦常態性閱讀活動，打造圖書館、閱讀角及數位閱讀環境，並與各科老師合作，規劃閱讀及資訊素養融入課程，招募及培訓學校閱讀及圖書館志工，連結及運用校外閱讀資源，辦理教師閱讀知能研習，而圖書館閱讀推動教師將閱讀教育專業帶入校園，與校內教師成立閱讀專業社群、共備課程，讓學校推動閱讀素養教育更為順利。

以基隆市仁愛國小為例，國教署表示，該校圖書館閱讀推動教師以認識家鄉為主題，與校內社會、國語等科目老師協同設計《Go！家鄉旅行趣》，帶領學生閱讀老照片、地圖與家鄉飲食圖書等資料，改寫摘要資訊撰寫筆記，並結合資訊科技讓學生運用軟體實際規劃，進行家鄉小旅行，再扮演家鄉小達人，以多元形式統整展現探究成果。

而「圖書館閱讀推動教師」除協助學校得到肯定外，更獲得個人殊榮，國教署指出，以閱讀磐石獎為例，歷年得獎學校中，國小有50.8%、國中有47.5%的學校有「圖書館閱讀推動教師」，在教育部投入「圖書館閱讀推動教師」11年來，已有6位「圖書館閱讀推動教師」獲得師鐸獎肯定，更有不少擔任「圖書館閱讀推動教師」分享，顯示「圖書館閱讀推動教師」不但提升學生的讀寫及自主探究能力，也藉由閱讀實踐課綱互動共好的理念。