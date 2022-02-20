批蔡政府對黃郁婷「不教於殺」　葉毓蘭：為何沒給賽前指引？

▲競速滑冰好手黃郁婷。（圖／中華奧會）



記者杜冠霖／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議。行政院19日下令要求教育部、體育署針對黃郁婷的不當言行進行調查，並為適當之處分。對此，國民黨立委葉毓蘭感嘆，黃郁婷確實做錯了，但政府的問題在於「不教而殺」，不但事先沒有明確的言行指引，教育部長直接電話卻並未提到，難免讓人以為這是言論自由範圍。

對於黃郁婷身穿中國隊服事件，行政院長蘇貞昌表示，黃郁婷選手「行為極為不當」，已要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當之處分，同時也應檢討建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。

葉毓蘭表示，去年東京奧運與帕奧，自己緊盯賽事，舉國同歡、血脈噴張、大聲加油的情景，已經許多年未見了。而賽後，立法院也努力修法，希望尋求讓更多年輕人為國爭光的誘因，排除障礙。

對於北京冬奧，葉毓蘭指出，自己必須承認，除了黃郁婷穿著大陸隊服po網一事外，對中華台北的賽事與戰績，並沒有掛念，反倒是美國的諸親好友們不斷傳來中美混血的谷愛凌，在冬奧中的精采表現，但自己怎麼樣也提不起像去年夏天般的熱情，彷彿身臨其境，在場邊為麟洋、小戴、小林等嘶吼加油，「這就是體育如何凝聚愛國心、認同感的鐵證。」

葉毓蘭感嘆，黃郁婷在冬奧賽前的隊服事件，確實做錯了，但是錯更大的是教育部、奧會等主管機關，為何在賽前沒有給予明確的指引，告訴他們什麼是可以做，又有什麼不可以做，現在又在賽後放話法辦，「是因為狡兔死，走狗烹；飛鳥盡，良弓藏？」

對黃案，葉毓蘭表示，政府的問題在於「不教而殺」。不但事先沒有明確的言行指引，黃開始有不當言行，主管機關就該好言規勸開導，教育部長直接電話卻並未提及，難免讓人以為這是言論自由範圍。前無指導、中無警惕，後有處罰，這就不盡公允，「北京冬奧即將閉幕，台灣的會後賽才要開始？」

行政院指出，黃郁婷於美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，以其個人社群網站上傳穿著中國隊服裝的影片，加上後續發言內容引發爭議，已不符國人對國家代表隊選手之期待。

行政院發言人羅秉成19日表示，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家之尊嚴。而政府以人民稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。