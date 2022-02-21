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八千代低價策略打造小資族「醫美快時尚」

▲▼2021企業品牌聲望大調查,八千代。（圖／品牌提供）

▲八千代逆向操作，以極具競爭力的價格，將美麗自主權交還消費者。（圖／品牌提供）

透過先進儀器及高端技術為愛美者提升外在形象的醫美產業，過去不論是價格或服務定位都屬於昂貴的奢侈品，宛如貴婦專屬的美麗密技，然而醫美品牌「八千代」卻逆勢操作，以打破市場行情的超低價意外掀起「醫美當保養」風氣，讓「修修臉」成為愛美女性的生活日常；八千代也因此累積一票忠實粉絲，一舉拿下《東森新媒體ETtoday》舉辦「2021企業品牌聲望大調查」之最佳人氣獎、最佳品牌獎、永續經營獎等3獎項，在看似高不可攀的醫美產業中，另闢出一條「醫美快時尚」之路。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,八千代。（圖／品牌提供）

打開八千代官網、粉絲專頁，每項服務價格皆公開透明，大方讓網友轉傳分享，而且堅持不包療程，直接以小資族也能消費得起的超便宜價格，例如：腋下除毛399元、飛梭雷射888元等，讓消費者完全依個人喜好選購服務，經營策略與傳統品牌透過買三送二、滿萬打折…優惠模式大不同。透過單項計價的優勢，也為八千代帶來比例不低的花蓮、澎湖等偏遠地區客人，甚至在疫情前也不乏許多自行做功課的國際客上門消費。

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愛美不分男女老少　醫美服務要回歸大眾市場

八千代總監何嘉恩表示，觀察走入醫美診所的女性本身條件都不差，大多都是為了追求「好還要更好」的極致完美，如果鼻子、下巴、法令紋和雷射保養通通都得包套，一般人根本消費不起，若因為價格取捨任何一項，相信最終結果也不會滿意，因此品牌逆向操作，以極具競爭力的價格，將美麗自主權交還消費者。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,八千代。（圖／品牌提供）

▲光是便宜不夠、服務要有溫度，才能累積鐵粉不斷回流。（圖／品牌提供）

何嘉恩坦言，被業界視為「打壞市場行情」、「玩價格戰」的標籤及非議，十多年來確實讓八千代一路走來極為顛簸，甚至曾面臨聯合抵制買不到機器的困境，然而創辦人的初心就只是單純認為：「愛美不分男女老少，醫美服務要回歸大眾市場。」何嘉恩回憶，10多年前打一次飛梭雷射要價破萬還得包3~4次療程的年代，公司一推出999元，立刻在消費者之間口耳相傳而大排長龍，顧客甚至願意蹲在階梯上敷麻藥等待，看似荒唐的曾經卻意外開啟醫學美容新紀元。

愛才惜才予以高薪　低流動率推動品牌走長久

價格之外，八千代在服務上也做了很多努力，像是考量消費者年齡層較低，因此在公共空間規劃為Lounge、夜店風，播放時髦熱門的BGM，讓消費者感覺走入八千代變美是一件很潮的事；而且醫療儀器就像3C產品會不斷推陳出新，因此團隊必須長期進行縝密的市調及評估，才能第一時間引進最貼近消費者需求的新儀器及技術。何嘉恩表示：光是便宜不夠、服務要有溫度，才能累積鐵粉不斷回流；對內為了留住菁英團隊，公司也格外愛才惜才大方予以高薪，低流動率推動品牌走得長久，這些都是坊間許多同樣打著低價促銷的醫美品牌難以複製的眉角。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,八千代。（圖／品牌提供）

▲讓消費者感覺走入八千代變美是一件很潮的事。

此次得獎，令八千代團隊又驚又喜，相當意外能獲得網友的支持與肯定，也更加堅定八千代與消費者同行的信念，未來將秉持品牌初衷，持續以合理的價格，提供各種最新技術及優良服務回饋消費大眾，實現愛美者的美麗心願。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,八千代。（圖／品牌提供）

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