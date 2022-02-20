2024把柯文哲送入總統府？　陳佩琪支持：年底卸任「當然要積極準備」

▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2022選戰開打，民眾黨立委蔡壁如日前表示，自己餘生最大的願望，就是將兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲送進總統府，引發外界討論。柯文哲妻子、醫師陳佩琪認為，柯文哲將於2022年底卸任，「當然是積極準備選總統啊，那不然呢？」

陳佩琪20日於臉書上表示，這幾天外界都在討論「2024年想把柯文哲送進總統府」這句話，但她不曉得為什麼會被如此熱烈討論， 因為柯文哲已經說過好幾次了，「（柯文哲）是直接準備， 不選才是新聞」，民眾黨自家黨員當然支持，而她自當也不例外。

陳佩琪回憶道，柯文哲曾於2019年9月某天打電話詢問，關於登記參選2020年總統大選一事，而陳佩琪認為這件事情由柯文哲決定即可，「決定了，我就支持。」而後來柯文哲因為剛當選連任沒多久，不想棄市民而去，所以並未參與2020大選。

陳佩琪認為，柯文哲將於2022年底卸下市長職務，「當然是積極準備選總統啊，那不然呢？」看到許多媒體和政論節目熱烈討論該言論，她心想「參選是人民的權利，選得上、選不上是另一回事，真不知名嘴和新聞底下留言怎會罵成這樣。」

最後，陳佩琪提及，2014年柯文哲第一次選舉時，民調顯示柯文哲支持度僅當時對手連勝文的一半，當時柯文哲只說「是有點難過， 但再努力啦。」當時看起來當選希望渺茫，她被問到是否支持柯文哲決定時，也是淡淡的說，「只要不是去做飛車搶劫的事，想做什麼我都支持。」

陳佩琪強調，「人生苦短， 想做什麼去做就是了。短短幾十載能活得快樂、過得精彩，做自己想做的事，此生就已滿足。」