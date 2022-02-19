「餘生最大願望，送柯文哲進總統府」　蔡壁如：提名風波我一肩扛

▲蔡壁如邀黨代表到「台北市長官邸」舉行客廳座談會。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨縣市議員提名風波不斷，身兼選戰小組召集人的立委蔡壁如18日邀黨代表到「台北市長官邸」舉行客廳座談會，表態近期的提名風波由她一肩扛起，並強調民眾黨成立的目的，就是將身兼黨主席的台北市長柯文哲送進總統府，這也是她餘生最大的願望。

蔡壁如日前在一封給黨代表的信喊話說，自己已經59歲，一無所求，「餘生最大的願望，就是送柯文哲進總統府！」這也是當初為什麼要成立民眾黨最大初衷，要達成目標必須一步一腳印努力前進。

此外，昨晚邀黨代表到「台北市長官邸」舉行客廳座談會，會後透過臉書表示，民眾黨成立兩年多以來，第一次投入的全國性大型選戰，雖然民眾黨在短時間之內就已經成為第三大黨，但實際的情形是，民眾黨仍然很小，沒有民進黨龐大的資源、也沒有國民黨地方的組織。

蔡壁如表示，她相信每個民眾黨黨員，都是因為期待新政治對台灣的改變，而走在一起，既然是公開透明、理念一致，對她而言就不會有偷偷摸摸的行為。

蔡壁如表示，關於年前到現在提名人選的種種風波，她一肩承擔。民眾黨成立的目的，就是為了將柯文哲送進總統府，相信所有的黨員、黨代表，也都跟她一樣有同樣的信念。所以只要有機會，她願意跟每位黨員面對面的溝通，「密會或者偷偷摸摸，不是我蔡壁如的風格。」