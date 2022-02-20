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中華奧會4月才要召開檢討會議　王定宇批包庇：難怪會有黃郁婷

▲▼ 黃郁婷出賽北京冬奧1000公尺 。（圖／中華奧會）

▲台灣競速滑冰好手黃郁婷（左一）出賽北京冬奧1000公尺 。（圖／中華奧會）

記者林銘翰／台北報導

北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁日前表示，針對競速滑冰女將黃郁婷惹出的爭議風波，預計在4月冬奧檢討會議中進行詳細討論，決定是否懲處與如何懲處。民進黨立委王定宇批評，中華奧會包庇、延到4月才要開檢討會，「有這樣的中華奧委會，難怪會有黃郁婷」。

黃郁婷參加第24屆北京冬季奧林匹克運動會前，在個人社群媒體貼出練習影片，被發現身穿印有China字樣的中國隊服，陳士魁19日表示，針對黃郁婷惹出的爭議風波，預計在4月冬奧檢討會議中進行詳細討論，決定是否懲處與如何懲處。

對此，王定宇20日受訪時表示，黃郁婷身為國家代表隊，卻穿著中華人民共和國的隊服，而且在事情被揭露之後，不僅不道歉，反而一而再、再而三地嗆關心這件事情的台灣民眾，甚至到整個賽事完畢之後，在各個平台上的留言充滿挑釁，讓台灣人民難以接受。

王定宇批評，穿中國隊服已經是不對，「妳不對了不僅不認錯，還一再地嗆關心這件事情的人」，套句法律上的話，這叫做犯後態度惡劣，就是這件事情在激怒民眾，黃郁婷卻完全不思考、不反省。

王定宇也說，他要提醒中華奧委會，如果陳士魁擔任總領隊，卻無力約束選手的不當行為，現在政府要求要調查處分，又要包庇、延到4月份才要召開檢討會，「有這樣的中華奧委會，難怪會有黃郁婷」。

王定宇指出，陳士魁過去在前總統馬英九政府的時候，也擔任過體委會副主委、政務委員，甚至代理過行政院秘書長，國家的尊嚴如果因為一個選手這樣的行為卻無力約束，那就儘速召開檢討會，不用再等到4月份。

王定宇強調，黃郁婷作為一個年輕的選手，不感謝台灣的栽培，做錯事情被揭露以後，反而一而再、再而三地嗆關心這件事情的人，真正讓台灣人民傷心、憤怒的點就在這裡，「如果不能反省，那就只好靠他方的力量來約束妳」。

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