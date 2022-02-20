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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院下令調查處分黃郁婷　趙少康喊住手：她沒政治sense但罪不至死！

記者杜冠霖／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議。行政院19日下令要求教育部、體育署針對黃郁婷的不當言行進行調查，並為適當之處分。中廣董事長趙少康20日表示，黃郁婷行為確實不妥，但已經道歉，可見就是一個沒什麼政治sense的運動員，因此黃郁婷雖可議，但罪不至死，「蘇貞昌、蔡英文請住手！」

對於黃郁婷身穿中國隊服事件，行政院長蘇貞昌表示，黃郁婷選手「行為極為不當」，已要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當之處分，同時也應檢討建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。

對於黃郁婷的行為，趙少康表示，我也認為不妥，但她對自己的言行道歉了，也反省自己說話經常不經大腦，說過了後悔但來不及了，「可見她就是一個直來直往沒有什麼政治sense的運動員。」

趙少康指出，這樣的人其實很多，不是每個人對政治都那麼敏感、對藍綠黃白紅的認同都那麼分明，黃郁婷在冬奧雖未得名，也盡力了，現在還到國外繼續參加比賽，「蘇貞昌在此時大動干戈、秋後算帳，顯示他雞腸鳥肚、其器小哉！」

總統府發言人張惇涵19日也表示，國家代表隊成員除追求個人競賽成績外，也對外代表國家，言行舉止動見觀瞻。尤其，近年來國人對於國家隊出賽總是熱情支持，眾多國際賽事也成為國內外矚目焦點，國家代表隊成員代表國家出賽，更不應有任何損害國家榮譽之爭議言行。

趙少康批評，總統府不但不加勸阻，還加碼跟進踹一腳，府院動用國家機器追殺一名年輕運動員，嚇得黃郁婷趕緊關閉臉書，還刪了微博發文，簡直把「政治干涉體育」發揮到最高點，在國際上被中共欺壓就控訴「政治干涉體育」，在國內因政治不正確就關門嚴打自己的體育選手，標準的雙重標準。

趙少康指出，媒體說黃郁婷的言行惹怒了綠營群眾，所以府院非要嚴懲她不可，黃郁婷雖可議，但罪不至死，民進黨不可以變成喊打喊殺的法西斯政黨。

▲▼ 黃郁婷出賽北京冬奧1000公尺 。（圖／中華奧會）

▲競速滑冰好手黃郁婷。（圖／中華奧會）

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