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雞蛋慌免驚！補充優質蛋白質　桃園小農手匠力推黑豆

▲缺蛋免慌，小農手匠力推這食物含優質蛋白質。（圖／小農手匠提供）

▲黑豆含優質蛋白質等營養成份。（圖／小農手匠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近月來，國內出現「雞蛋荒」，以致市場、店家都出現買不到雞蛋的情形！桃園小農手匠發展協會理事長余孟芬20日表示，雖然雞蛋缺貨，但還是有很多優質蛋白質食物可以吃；其中，農委會近年來，輔導桃園農友利用二期轉作種植的黑豆，除了富含植物性蛋白質，還有豐富的維生素等營養成份。▲缺蛋免慌，小農手匠力推這食物含優質蛋白質。（圖／小農手匠提供）

▲國內出現「雞蛋荒」。（圖／記者楊淑媛攝）

余孟芬說，黑豆營養成分豐富，而有「豆中之王」的美名。常見的黑豆種類，依照黑豆仁顏色的不同，有「黃仁黑豆」和「青仁黑豆」兩種。前者通常被使用於釀造醬油、味噌等，後者則常拿來製作黑豆漿、黑豆腐等等；小農手匠系列品牌之一由「好穗成雙」自產自銷、絕無添加的青仁黑豆，高規格要求，常保「食農」初衷好品質，深受消費者肯定。▲缺蛋免慌，小農手匠力推這食物含優質蛋白質。（圖／小農手匠提供）

▲散發香醇豆香的黑豆茶。（圖／記者楊淑媛攝）

而黑豆除了富含植物性蛋白質，還有豐富的維生素以及花青素等微量元素，是入菜、泡茶的好選擇；寒冷的天氣裡，將烘烤後的黑豆倒入少許於燜燒罐，注入熱水些許分鐘後，即可品嘗散發香醇豆香的黑豆茶，亦可直接食用，而泡軟的黑豆亦可食用，不僅攝取全豆營養，也不浪費食物。

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