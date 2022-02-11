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他號召14天不吃雞蛋！　一票人困惑「根本買得到」：台灣人就愛搶

▲▼北部年後缺蛋潮，記者走訪三大賣場，發現只有愛買雞蛋貨架上，還有雞蛋在架上，但每人限購一盒雞蛋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲部分賣場實施，每人限購一盒雞蛋。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／劉維榛報導

過年前就開始鬧缺蛋荒，甚至有不肖業者哄抬蛋價一斤70元，對此，農委會主委陳吉仲表示，會盡快在3月中下旬穩定供應。對此，作家苦苓喊出「14天蛋幾壘」的不吃雞蛋活動，而底下網友回應，中南部根本買得到蛋，認為民眾總是一窩蜂搶貨，「欠什麼搶什麼...台灣人」。

農委會統計目前每天缺蛋最高達200萬顆，主委陳吉仲指出，2月底之後陸續會有澳洲、日本和美國進口雞蛋進補足缺口。據了解，農民透露，因飼料成本受溫差、禽流感等影響提高，導致生產量下降，陳吉仲強調會再思考用更好的方式，讓農民生產可以加大力道，盡快在3月中下旬後穩定所有雞蛋供應。

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面對雞蛋要等到3月才能穩定供應，作家苦苓腦筋動得快，索性在臉書粉專號召「14天蛋幾壘活動」，他說，大家說好這兩週都不吃雞蛋或蛋製品，讓雞蛋的價格恢復正常，「政府做不到的，我們自己來！」

文章曝光後，底下網友熱議，「短時間不吃蛋也還好」、「自己養雞，每天撿蛋」、「不吃又不會怎樣，這可有可無的東西，為什麽一窩蜂的搶」、「家庭蛋用量小，糕餅業者的蛋量才大」、「把蛋留給老人家跟小小孩吃，其餘階段的人可以稍等一下，改攝取別的營養」、「我家隔壁雜貨店一直都有蛋，沒斷貨」、「欠什麼搶什麼...台灣人」。

另一票網友則搖頭直呼，「不要到時生產過剩，『蛋』賤傷農，又哀求大家多吃蛋」、「囤蛋是準備放到臭掉？」「讓囤積蛋的盤商，全部變臭雞蛋血本無歸」、「是蛋傷的問題，又不是蛋農害的」、「不然這樣好了，身份證後碼單號這週買，下週雙號買，您說好不好呢」。

留言串中，許多網友回報各縣雞蛋供應狀況，「屏東沒有缺蛋哩」、「宜蘭不缺雞蛋」、「在新北市永和，蛋的供應正常啊！對面的全家便利商店的架上都有蛋」、「我這台南不缺呀」、「南部根本不缺蛋，又是天龍國代表全國人，累了」、「歡迎來高雄買蛋，一斤41元沒有漲價，一籃20斤810元」、「中南部民眾表示根本不缺蛋，每天三餐都吃蛋，一天吃掉六顆」、「基隆全聯2/10下午17:30買到雞蛋」。

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