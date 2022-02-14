營養午餐蛋類供應是否受缺蛋波及？　鄭文燦：市府持續關切

▲鄭文燦關切桃園各校營養午餐蛋類供應。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園各校營養午餐蛋類供應，是否受缺蛋問題波及？桃園市長鄭文燦13日表示，桃園259所學校營養午餐皆使用國產認證食材以及CAS或Q認證的國產優質蛋，而14日至18日各校的營養午餐菜單，平均每日約156校（占60%以上）供應蛋類料理，市府教育局將持續關心各校營養午餐供應狀況並適時給予學校協助。

鄭文燦市長於今日市府防疫專案會議，針對蛋荒是否影響桃園各校營養午餐蛋類供應，做出上述表示，同時對於市府的防疫進度指出，12日桃園社區採檢站單日採檢666人，全數均為陰性，目前已累計採檢9萬8,293人；從春節至今，桃園並無新增不明感染源的個案，代表社區是相對安全。

鄭市長也說，日翊物流已完成作業區域環境清消、多次採檢、以及新的分艙分流SOP，且整體防疫對策經多次檢查均合格，因此市府同意於2月14日有條件復工，條件包括曾在紅區工作的員工須持3日內PCR陰性證明方可入廠；未來必須定期執行全員快篩，確保營運安全。

有關學校各項情形，鄭市長提到，根據市府統計，目前校園師生確診個案累計39人，其中31人痊癒出院，8位正在治療，同時各校均無停課情況，開學後的防疫措施也已落實，請師生安心到校上課。