快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊　迫擊砲在他附近爆炸

▲烏克蘭武裝部隊的一架Mi-8直升機在烏克蘭頓涅茨克一個煤礦附近飛行。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

據俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，俄羅斯當局表示，有烏克蘭砲彈擊中了俄羅斯羅斯托夫地區的一座建築，不過消息遭到烏克蘭外交部否認。另外，烏克蘭內政部長莫納斯特斯基也傳出在頓巴斯遭到攻擊。

俄羅斯羅斯托夫州聯邦安全局邊境服務部門證實，有2枚砲彈落在俄羅斯境內。不過，烏克蘭外交部否認任何有關烏克蘭砲彈落入俄羅斯領土的指控，稱基輔沒有進行此類襲擊「基輔的砲兵沒有瞄準頓巴斯或俄羅斯領土」。

此外，烏克蘭執政黨發言人指出一群議員和媒體在烏克蘭東部遭到攻擊。據了解，烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrsky）在頓巴斯遭到攻擊。這起事件沒有造成任何傷害。《法新社》指出，莫納斯特斯基是在前往烏國東部前線時，有迫擊砲彈在他附近爆炸。

▼烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（左）。