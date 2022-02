快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊　迫擊砲在他附近爆炸

▲烏克蘭武裝部隊的一架Mi-8直升機在烏克蘭頓涅茨克一個煤礦附近飛行。(圖/路透)



記者董美琪/綜合報導

據俄羅斯《塔斯社》(TASS)報導,俄羅斯當局表示,有烏克蘭砲彈擊中了俄羅斯羅斯托夫地區的一座建築,不過消息遭到烏克蘭外交部否認。另外,烏克蘭內政部長莫納斯特斯基也傳出在頓巴斯遭到攻擊。

俄羅斯羅斯托夫州聯邦安全局邊境服務部門證實,有2枚砲彈落在俄羅斯境內。不過,烏克蘭外交部否認任何有關烏克蘭砲彈落入俄羅斯領土的指控,稱基輔沒有進行此類襲擊「基輔的砲兵沒有瞄準頓巴斯或俄羅斯領土」。

此外,烏克蘭執政黨發言人指出一群議員和媒體在烏克蘭東部遭到攻擊。據了解,烏克蘭內政部長莫納斯特斯基(Denys Monastyrsky)在頓巴斯遭到攻擊。這起事件沒有造成任何傷害。《法新社》指出,莫納斯特斯基是在前往烏國東部前線時,有迫擊砲彈在他附近爆炸。

▼烏克蘭內政部長莫納斯特斯基(左)。

The synergy of the defense & security sectors is the main thing in the defense capability of our Country & deter the enemy. I was honored to be invited by the Interior Minister Denys Monastyrsky to tactical exercises of the @MVS_UA. Incredible professionalism!