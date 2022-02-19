義大利渡輪海上狂燒2日！濃煙竄天300人驚惶逃生　12人仍下落不明

▲在海上失火的義大利籍渡輪「Euroferry Olympia」目前仍有12人下落不明。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

從希臘航向義大利的渡輪「Euroferry Olympia」18日在途中發生大火，至今已在海上延燒2日。當局目前已將280人疏散至希臘的科孚島（Corfu），但仍有12人下落不明。

綜合外媒報導，渡輪在18日凌晨1點50分離開希臘西部港口伊古邁尼察（Igoumenitsa），並按照原定計劃駛往義大利布林迪西（Brindisi），沒想到渡輪卻在起航3小時後在科孚島附近海域突然起火。

船員在火災發生當下曾奮力控制火勢，可惜並未成功，因此船長在凌晨4點20分決定棄船，而船員和乘客也紛紛登上救生艇離開。報導稱，當時渡輪載有241名乘客及51名船員，船上還有超過153輛貨車和32輛汽車。

▲Euroferry Olympia失火2日後還在海上不斷延燒。（圖／路透）

目前希臘海岸警衛隊和附近船隻已合作將280人救出，並將他們疏散至科孚島，但仍有12人下落不明。獲救的人員中有10人因呼吸問題或輕傷而被送往醫院治療，還有另外2名貨車司機被困在船上超過15小時後，成功被救援直升機救出。

希臘國家電視台拍到的現場畫面顯示，這艘懸掛義大利國旗的渡輪如今仍在海上冒著滾滾濃煙，不過渡輪失火的原因依舊不明。

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