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西門町大火波及NIKE！民眾當下排買「這雙限量鞋」　業者關店：清理中

記者鮑璿安／台北報導

西門町商圈昨（16日）晚間接近8點時發生火災，初步研判起火點是美髮店頂樓，並波及一旁摩曼頓西寧店，據了解當天門市正開賣NIKE的「限量球鞋DUNK」，因此有不少民眾都在排隊，不過還沒買到鞋，樓上就發生了火災，並緊急疏散民眾，門市的損失情況恐怕難以估計。

▲▼▲北市西門町大樓傳出火警，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市西門町大樓昨晚傳出火警波及周遭店家。（圖／記者黃彥傑攝）

摩曼頓 。（圖／翻攝自摩曼頓FB）

▲摩曼頓西寧店受到火災波及，目前暫停營業 。（圖／翻攝自摩曼頓FB）

台北市萬華區西寧南路145號美髮店昨晚發生火警，火勢波及到隔壁的摩曼頓以及Levi's服飾店，對此摩曼頓在FB發佈聲明表示：「西寧店因受到隔壁棟火災波及暫停營業，門市人員均為平安，目前清理恢復中，營業時間將會另行公告。造成不便敬請見諒。」

摩曼頓 。（圖／翻攝自摩曼頓FB）

摩曼頓 。（圖／翻攝自摩曼頓FB）

▲民眾搶購潮流鞋款 。（圖／翻攝自摩曼頓FB）

由於當時正值商圈尖峰時段，有路過的網友就提到，當下還看到球鞋店面門口還有人在排隊買鞋，而火勢蔓延快速，民眾只能緊急疏散，但店內球鞋、服飾遭煙燻恐無法販售。

據了解，火災當天門市正好在開賣鞋款「 NIKE DUNK」系列，一雙定價約3千元上下，但炒賣價格可以翻上數倍，該款幾乎是一上架就售空的品項，因此吸引許多潮流迷在線上投籤後提前排隊購買，而店家目前也在網頁掛上「暫停販售」的消息，至於詳細的起火原因待警消進一步搜索後才能釐清。

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