大自然毀滅威力影片曝！強風巨浪沖破渡輪前窗　乘客拍完片被淹沒

MUST SEE | Waves from a storm in Hamburg, Germany were so powerful they bust through a ferry window.



While some passengers near the window were knocked backward by the force of the wave, nobody was seriously injured. Officials are now investigating why the window gave way. pic.twitter.com/icGKCbfi2L — Zach Covey (@ZachCoveyTV) February 17, 2022

記者羅翊宬／綜合報導

大自然所引起的洪荒之力，其恐怖威脅大大影響著渺小人類的生存，真的不是開玩笑！近來歐洲北部出現強力暴風「依萊妮雅」（Ylenia）侵襲，其中德國漢堡的河運渡輪遭強浪沖襲的驚悚影片在網路上曝光，原本遊客愜意拍片，豈料暴風掀起巨浪吹毀前窗，整個大水灌進郵輪內，嚇得遊客拔腿狂奔。

根據《每日郵報》，從當地時間17日起，歐洲北部、中部持續受到強烈暴風依萊妮雅侵襲，其最高風速每小時高達112英里，造成4人死亡，而德國也出現每小時94英里的強風，一名乘客搭乘漢堡與芬克威爾德（Finkenwerder）之間、沿著易北河航行的渡輪，看著周圍開始掀起巨浪，令他不得不對大自然產生敬慕之意。

▲▼強風掀起河面巨浪，大水沖破前出玻璃、滾進郵輪。（圖／翻攝自Twitter）

沒想到，在這段長達17秒的影片中，河面上卻突然因強風吹襲而湧起巨浪，巨浪甚至沖破渡輪的前窗玻璃，整個大水從破掉的前窗湧進船內，頓時傳出此起彼落的尖叫聲，遊客們拎起包包、行李，急忙逃至渡輪尾端。

當地部份媒體報導稱，1名乘客在過程中受到輕傷。

▼事發的港口河運渡輪Tollerort前窗破裂，1名乘客身受輕傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國漢堡慘遭暴風侵襲，鐵路、航空等交通大延誤。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，暴風依萊妮雅襲捲德國北部後，德國國家鐵路公司、德國聯邦鐵路公司宣布停止16個邦中，包含漢堡在內的7個邦長途列車服務；而德國人口最多的邦北萊茵-西發利亞（North Rhine-Westphalia）也出現5萬戶家庭受到斷電影響。

另外，丹麥、波蘭、捷克等國也陸續傳出災情，其中捷克受到暴風影響而出現30多萬戶家庭被斷電。

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