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大自然毀滅威力影片曝！強風巨浪沖破渡輪前窗　乘客拍完片被淹沒

記者羅翊宬／綜合報導

大自然所引起的洪荒之力，其恐怖威脅大大影響著渺小人類的生存，真的不是開玩笑！近來歐洲北部出現強力暴風「依萊妮雅」（Ylenia）侵襲，其中德國漢堡的河運渡輪遭強浪沖襲的驚悚影片在網路上曝光，原本遊客愜意拍片，豈料暴風掀起巨浪吹毀前窗，整個大水灌進郵輪內，嚇得遊客拔腿狂奔。

根據《每日郵報》，從當地時間17日起，歐洲北部、中部持續受到強烈暴風依萊妮雅侵襲，其最高風速每小時高達112英里，造成4人死亡，而德國也出現每小時94英里的強風，一名乘客搭乘漢堡與芬克威爾德（Finkenwerder）之間、沿著易北河航行的渡輪，看著周圍開始掀起巨浪，令他不得不對大自然產生敬慕之意。

▲▼強風掀起河面巨浪，大水沖破前出玻璃、滾進郵輪。（圖／翻攝自Twitter）

▲▼強風掀起河面巨浪，大水沖破前出玻璃、滾進郵輪。（圖／翻攝自Twitter）

▲▼強風掀起河面巨浪，大水沖破前出玻璃、滾進郵輪。（圖／翻攝自Twitter）

沒想到，在這段長達17秒的影片中，河面上卻突然因強風吹襲而湧起巨浪，巨浪甚至沖破渡輪的前窗玻璃，整個大水從破掉的前窗湧進船內，頓時傳出此起彼落的尖叫聲，遊客們拎起包包、行李，急忙逃至渡輪尾端。

當地部份媒體報導稱，1名乘客在過程中受到輕傷。

▼事發的港口河運渡輪Tollerort前窗破裂，1名乘客身受輕傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼事發的港口河運渡輪Tollerort前窗破裂，1名乘客身受輕傷。（圖／記者羅翊宬攝）

▲▼德國漢堡慘遭暴風侵襲，鐵路、航空等交通大延誤。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國漢堡慘遭暴風侵襲，鐵路、航空等交通大延誤。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，暴風依萊妮雅襲捲德國北部後，德國國家鐵路公司、德國聯邦鐵路公司宣布停止16個邦中，包含漢堡在內的7個邦長途列車服務；而德國人口最多的邦北萊茵-西發利亞（North Rhine-Westphalia）也出現5萬戶家庭受到斷電影響。

另外，丹麥、波蘭、捷克等國也陸續傳出災情，其中捷克受到暴風影響而出現30多萬戶家庭被斷電。

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