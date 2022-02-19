最重金靈龜王得主現身　福星集團擲筊決定續留澎湖上帝廟展示

記者／陳洋報導

今年澎湖元宵最具「重量」的山水上帝廟390兩金靈龜王、市價近3000萬元，得主福星集團今日現身，來自台北市的福星集團擲茭決定金靈龜王的去留，結果上帝公指示續留澎湖，未來一年將放在廟中公開展示，集團則將不定期派員抵澎。

▲澎湖最重金靈龜王得主現身。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖史上最重的金靈龜王，重達390兩，今年由來自台北的福星集團，以5相1杯獲得上帝公青睞，隔年加15兩心願歸還，今日一行人浩浩蕩蕩專程搭機抵澎簽約，對於首次參與澎湖元宵活動，就能抱得金靈龜王，謙稱都是神明指引。

福星集團發言人蔡伯謙表示，經營國際娛樂事業的福星集團，有意跨足澎湖旅遊娛樂事業，日前率團抵澎拜會馬公市代表會副主席陳永澎，因陳永澎在山水上帝廟擔任爐主多年，每年元宵都在廟內監筊，經過陳的介紹，首次參加澎湖元宵活動，就能獲得金靈龜王，一切都是緣份的安排。

▲來自台北市的福星集團擲茭決定金靈龜王的去留，結果上帝公指示續留澎湖，未來一年將放在廟中公開展示（圖／記者陳洋翻攝）

▲來自台北市的福星集團擲茭決定金靈龜王的去留，結果上帝公指示續留澎湖，未來一年將放在廟中公開展示（圖／記者陳洋翻攝）

山水上帝廟管理委員會表示，明年億大珠寶將贊助兩顆眼珠鑲鑽，頭冠全部換成黃金，屆時改裝完成後將申請金氏世界紀錄，真正擁有世界第一的稱號，也算另類的澎湖之光。