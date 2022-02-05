天候太差！初五一天2起　直升機後送搶救澎湖病患　

記者陳洋／澎湖報導

大年初五這一天，不少民眾趕著返回工作崗位，但在澎湖卻有2名病患趕著送醫，卻受限於天候，最後只能啟動直升機後送，順利將兩人送達醫院搶救。

進駐澎湖的凌天航空醫療直升機今天上午11:52接獲衛福部空中轉診審核中心任務通知，馬公有一名66歲女子疑似腦動脈瘤破裂，院方已經插管救治，但仍須後送高雄榮總，醫療直升機隨即開機起動，12:01航機備妥等待病患及家屬離院，13:00澎湖起飛、順利在下午1點42分將人送達小港機場，由救護車轉送醫院。

但直升機完成整備檢查，下午4點左右飛回澎湖機場時，過了半個鐘頭左右，又接獲通報，表示七美鄉有一名65歲男子疑似腹膜炎，必須立即轉送部立澎湖醫院，但天候太差，無法透過船隻接駁，直升機馬上再度啟動，17:09澎湖起飛、17:26七美落地、17:32七美起飛、澎湖落地 17:52順利載送病患完成任務。

▲凌天航空冒著澎湖機場陣風達颱風等級，救援病患後送高雄。（圖／凌天航空提供）



對於接連完成兩起後送，凌天航空表示，該公司進駐澎湖三年，對於地形和風速已經很熟悉，由於今天風速達到8至11級，已經是輕度颱風等級，不過駕駛員都很有經驗，能夠克服，加上年前有進行過演練，最終順利完成後送任務。

凌天航空強調：今天的後送案件與1月30日過年前進行春節待命操演假設情境相仿，駐地直升機已進駐三年多，熟悉澎湖地方常見疾病，就連演練內容都能與實況相符，可見駐地直昇機對於地方的重要性。

▲凌天航空冒著澎湖機場陣風達颱風等級，救援病患後送高雄。（圖／凌天航空提供）

澎湖冬季因為天候的關係，常常出現輕度颱風等級的風速，交通船被迫停航，此時若遇到病患必須後送，只能仰賴直升機支援，所幸有了直升機直接派駐在澎湖，省了飛航時間，也大大增加病患獲救機會。