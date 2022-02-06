澎湖球棒隊升級長槍組！KTV互打還包圍警察　鄉民嚇歪急喊縣長

記者陳洋／澎湖報導

澎湖日前才出現球棒隊當街鬥毆，今天凶器再升級，連槍枝都拿出來了，兩批人馬在馬公市一家KTV大廳一言不合，先是赤手空拳打了起來，後來加入鋁棒揮舞，人少的一方甚至亮槍，警方到場後，先將部分人帶回警局，其餘將進一步傳喚和搜索。

▲澎湖今早再傳鬥毆事件。（圖／記者陳洋攝）

今天早上，兩批人馬、在馬公市一家KTV的大廳，不知何故先起口角衝突，接著雙方大打出手，打著打著，球棒隊專屬武器鋁棒也接著上場，但球棒還不夠用，據傳現場還有人跑回車上拿出一把空氣槍加入，就連警方獲報到場，場面也控制不太住，還有落單員警勸架勸到被包圍住，可見這群青年氣焰有多囂張。

警方以一個拉一個的方式勸架，最後讓兩幫人馬停手，但過程中也有部分人先行離去，警方事後在搜查其中一人的車輛時，赫然還發現一把長槍，目前人經帶回警局，槍枝還要進一步鑑定是否具有殺傷力。

▲澎湖今早再傳球棒隊鬥毆事件，甚至連長短槍都亮相。（圖／民眾提供）

對於澎湖出現球棒隊，甚至連長短槍都亮相，附近民眾說，確實滿害怕的，因為治安變不好，對年長和或鄰居來說，感覺都比較害怕。

澎湖屢傳群眾大亂鬥治安事件，警方出動打部隊卻未能使用警械等有效控制亂狂暴局面，消息很快到社群網站，網友紛傳：「澎湖目前警察太弱的意思嗎」、「澎湖的治安已經亮起紅燈了 澎湖的警察只會追酒駕 抓闖紅燈 警察的能力太弱了」、「有為賴縣長該加油一點 成立一支棒球隊員快打部隊……」、「這就是自稱治安全國第一？」、「阿辣椒水勒？澎湖警察是沒配發辣椒水嗎？」、「應該善用辣椒水做有效的控制」、「澎湖警察應該無此裝備配發」，表達澎湖警察只會抓酒駕開罰單，欺善怕惡。

▲澎湖今早再傳球棒隊鬥毆事件，甚至連長短槍都亮相。（圖／民眾提供）

目前涉嫌持槍和參與鬥毆的人都已被帶回警局，離開現場的部分，也將報請檢察官進行拘提和搜索，以便釐清鬥毆原因和凶器來源。

