澎湖球棒隊迎「武財神」！吃麥當勞前先打一架　警壓制上銬8人

記者陳洋／澎湖報導

今天是大年初四，也就是傳統習俗上迎財神的日子，但在澎湖，有兩派年輕人，在大清晨一言不合就開打，連鋁棒都抄出來揮舞，民眾看了直說，這是迎武財神嗎？

▲澎湖馬公今早發生一起鬥毆事件。（圖／民眾提供）

根據警方瞭解，這兩派人馬原不相干，都是各自夜唱通宵後，準備到麥當勞吃個早餐，沒想到，雙方人馬一碰面，一言不合當場打了起來，其中還有人抄出鋁棒揮舞，連警方到場都攔不太住，最後只能用強制力將雙方上銬。

▲警方出動快打部隊到場，包含動手以及圍觀的友人在內，共帶回8人。（圖／澎湖縣警察局馬公分局提供）

警方表示，雙方會打架，是其中一方因酒醉情緒亢奮，先拿了鋁棒砸路邊的娃娃機台，另一方經過時，誤以為對方要砸他們的車，雙方起了口角後互相打了起來，警方出動快打部隊到場，包含動手以及圍觀的友人在內，共帶回8人。

對於這起互毆案件，民眾看了都直搖頭，除了說年輕人太衝動，年初四人家在迎財神，他們是在迎武財神嗎？他也覺得警方執法應該更強硬點，否則澎湖治安只會越來越不好。

▲警方出動快打部隊到場，包含動手以及圍觀的友人在內，共帶回8人。（圖／澎湖縣警察局馬公分局提供）

由於動手的人當中有人拿出鋁棒揮舞，警方認定雙方屬於聚眾，且攜帶凶器或其他危險物品施強暴脅迫、鬥毆，最後依涉犯刑法聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪隨案移送澎湖地檢署偵辦，讓好好一個年節，因為一時衝動只好在警局過年。

