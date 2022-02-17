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海洋危機再現！繼西嶼水桶夾浪浪　澎湖又見「環頸」黑尾鷗

記者／陳洋報導

海洋垃圾對生態的污染越來越嚴重，現在連天上飛鳥都無法倖免，澎湖竹灣海域就有漁民發現，一隻黑尾鷗在胸口上套著黑色膠圈，而且無法掙脫，漁民試圖要幫牠拿下膠圈，但都無法靠近，漁民希望政府能幫忙，解救這隻黑尾鷗。

▲▼澎湖海鳥套膠圈　海洋垃圾對生態傷害大。（圖／記者陳韋男攝）

▲頸套廢棄黑色膠環的黑尾鷗幼鳥。（圖／陳三江提供）

這隻出現在箱網養殖竹筏上的黑尾鷗，胸口明顯多了一圈黑色膠圈，這可不是他愛漂亮戴項鍊，研判是不知從何處來的海洋垃圾，在海鳥覓食時不慎給套上，結果也掙脫不了。

發現他的陳姓漁民說，這隻海鳥是最近才出現，都固定出現在他的竹筏上，他曾試圖拿小魚要餵他，可是一走近，他就飛走，看著他身上被黑色的東西困住，因為人根本無法靠近，想幫忙也幫不上。

▲▼澎湖海鳥套膠圈　海洋垃圾對生態傷害大。（圖／記者陳韋男攝）

▲頸套廢棄黑色膠環的黑尾鷗幼鳥。（圖／陳三江提供）

據了解，這隻項套膠圈的鳥是黑尾鷗，黑尾鷗是中型海鷗，身長大概45公分，成鳥翼展大概126至128公分，常出現在中國大陸、台灣、日本和韓國，也會遷徙到阿拉斯加及北美洲東北一帶。

澎湖縣野鳥學會認為，從影片上看，膠圈套到胸口的位置，不是在脖子上，所以應該不影響進食，但因為位置卡在胸口處，海鳥揮動翅膀時可能引起摩擦，久了翅膀會掉毛、破皮，最後引起傷口感染，但人一直無法靠近，要救援確實有困難。

▲▼澎湖海鳥套膠圈　海洋垃圾對生態傷害大。（圖／記者陳韋男攝）

▲頸套廢棄黑色膠環的黑尾鷗幼鳥。（圖／陳三江提供）

目前縣政府接獲漁民通報，曾派員到現場察看，暫時還沒有處置方式，只能請漁民繼續觀察。
 

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