60歲嬤假冒「鑑定專家」　瞬間盜走1.6億鑽石！法院判賠9千多元

▲拉卡托絲假冒鑑定專家，趁機「掉包」偷走7顆鑽石。（圖／翻攝倫敦警察廳）



記者吳美依／綜合外電報導

60歲婦人拉卡托絲（Lulu Lakatos）假冒珠寶鑑定家，自稱受聘於一名俄國富豪，前往倫敦珠寶行Boodles估價，卻在短短幾秒內偷走價值420萬英鎊（約新台幣1.6億元）的鑽石，逃之夭夭。她多年後落網，並於本月18日出庭受審，因「共謀盜竊罪」被判5年半有期徒刑，但僅需償還244英鎊（約新台幣9200元）。

綜合《衛報》、《每日郵報》報導，本案發生在2016年3月，拉卡托絲犯案前一天抵達倫敦，喬裝成男人前往珠寶行實地勘查，並在鑽石到手的3小時內，與同夥火速離境。隔日，工作人員打開保險箱，卻只看到7顆鵝卵石，嚇得立刻報警，他們與警方調閱監視器後，才知道竟是「鑑定專家」迅速掉包、把鑽石塞進手提包。

▲拉卡托絲被捕時，身上僅剩244歐元，7顆鑽石也從未被找回。（圖／翻攝倫敦警察廳）



法官18日裁定，拉卡托絲僅須賠償244歐元，因為這是被告落網時，身上僅剩的所有財產；另外2名共犯認罪後，各自判刑3年8個月。無奈的是，7顆失竊鑽石至今都沒有找回來。

拉卡托絲是羅馬尼亞裔法國公民，在法國也有3次盜竊前科，預計將被引渡回到家鄉。此外，她在瑞士也遭通緝，因為把一個裝滿40萬歐元（約新台幣1260萬元）的信封掉包成一疊白紙。

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