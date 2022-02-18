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社會 社會焦點 保障人權

歌仔戲藝人郭美珠「700萬珠寶遭竊」　期滿出境「女外傭」涉重嫌

記者邱中岳／台北報導

資深歌仔戲藝人郭美珠，在1月18日發現珠寶遭偷走，懷疑是1月2日離境的印尼籍幫傭所為，在19日前往報案，警方調查印尼籍女幫傭在1月3日於台期滿3年，所以依照規定要出境。郭美珠事後發現保險箱的珠寶不翼而飛。

警方調查，71歲的郭美珠是台灣資深歌仔戲團成員，也是鄉土劇的藝人，平日住在台北市松山區，但是常常需要前往南部拍戲，所以家中僅剩下丈夫以及43歲的印尼籍女幫傭。

▲▼郭美珠價值7百萬珠寶遭竊，懷疑是在家幫傭3年的女外傭所為。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲郭美珠價值7百萬珠寶遭竊，懷疑是在家幫傭3年的女外傭所為。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是郭美珠在18日發現放在房間保險箱的珠寶不見，懷疑是印尼籍女幫傭所為，在19日前往派出所提告，表示自己放在保險箱價值7百萬的珠寶不見了。

但是郭美珠家中沒有裝設監視器，所以無法判定竊賊為何人，且該名印尼籍女幫傭，因1月3日當天在郭美珠家中做滿3年，所以依照規定要出境返國，於1月2日就提前搭飛機出境。

▲▼郭美珠價值7百萬珠寶遭竊，懷疑是在家幫傭3年的女外傭所為。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲資深藝人郭美珠7百萬珠寶遭竊，被懷疑的女傭早已在1月初期滿出境。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，郭美珠平常很相信該名印尼籍女幫傭，且3年來出差拍戲，都是印尼籍女幫傭在家幫忙，但懷疑是女幫傭期滿出境前，趁機將珠寶偷走，目前警方也透過刑事局國際科聯繫當地政府協尋該名女幫傭。

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