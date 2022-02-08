繼母9克拉鑽戒不見了　前證券老董兩度告「她信任的人」都吞敗

▲前證券董座懷疑繼母珍愛的9克拉鑽戒等珠寶飾品遭人偷走。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾任知名證券公司董事長的重量級金融人士，發現繼母在4年前過世後，包括1顆9克拉鑽戒在內，繼母存在保險箱內的金條、珠寶不見了，懷疑是過去常幫繼母處理投資事宜的黃姓女子偷走，堅控黃女竊盜，但台北地檢署根據相關證詞，都無法確認保險箱內有何財物，8日第2度不起訴黃女，不過黃女另涉盜賣股票案正由法院審理中。

據了解，這名前證券董座的繼母原本在大陸地區的生活就過得不錯，上個世紀舉家遷徙來台，2010年間，繼母因婚姻關係，收養董座當繼子，2018年間，繼母死亡後，董座處理後事時發現，繼母生前喜歡配戴的9克拉鑽戒、還有其他珠寶首飾、金條都不見了，懷疑是繼母生前信任的黃女偷走的。

▲董座懷疑出名租借保險箱的黃女把珠寶金條等財物搜刮一空。（示意圖／取自Pixabay）

董座提告指控，黃女不但受繼母委託處理投資，還出名幫繼母租借銀行保險箱，讓繼母存放財物，繼母有需要配戴首飾時，才會去銀行拿出來，黃女卻涉嫌利用這份信任，偷走繼母的珠寶金條，還在繼母死後盜賣405張中華電信股票，擅自提款侵吞378萬元，涉嫌竊盜、詐欺、偽造文書等多項罪名。

不過檢察官首度偵查時，根據過去照顧繼母的印傭以及司機證詞，無法釐清當時保險箱鑰匙到底由誰保管，又有誰會陪繼母去開保險箱拿財物等事實，僅存有限的監視影像，又沒有黃女從保險箱拿走珠寶的畫面，甚至不能確認繼母死後，保險箱內到底有沒有存放珠寶金條。

▲檢察官認為無法確認繼母到底在保險箱內存放了哪些財物。（示意圖／取自Pixabay）

黃女2021年首度獲得不起訴後，董座不服再議，高檢發回續查，北檢找到與繼母熟識的珠寶店老闆，老闆證稱，過去就聽過繼母說，陸續拿了18條金條分送給親人，檢察官因此認為，實在無法確認保險箱內到底存放了些什麼財物可供黃女竊盜，因此仍以罪嫌不足等理由，第2次處分不起訴黃女。

不過黃女涉嫌在繼母死亡隔天，陸續偽造提款單，盜領繼母銀行帳戶內存款，扣除100萬元喪葬費用，侵吞了378萬元，另外又在2021年初，將繼母從2002年起委託購買的中華電信共405張股票都賣光變現，分別觸犯侵占、詐欺、偽造文書等罪嫌，先前已遭檢察官提起公訴，目前正由台北地院審理中。

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