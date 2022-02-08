　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

繼母9克拉鑽戒不見了　前證券老董兩度告「她信任的人」都吞敗

▲▼鑽石。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲前證券董座懷疑繼母珍愛的9克拉鑽戒等珠寶飾品遭人偷走。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾任知名證券公司董事長的重量級金融人士，發現繼母在4年前過世後，包括1顆9克拉鑽戒在內，繼母存在保險箱內的金條、珠寶不見了，懷疑是過去常幫繼母處理投資事宜的黃姓女子偷走，堅控黃女竊盜，但台北地檢署根據相關證詞，都無法確認保險箱內有何財物，8日第2度不起訴黃女，不過黃女另涉盜賣股票案正由法院審理中。

據了解，這名前證券董座的繼母原本在大陸地區的生活就過得不錯，上個世紀舉家遷徙來台，2010年間，繼母因婚姻關係，收養董座當繼子，2018年間，繼母死亡後，董座處理後事時發現，繼母生前喜歡配戴的9克拉鑽戒、還有其他珠寶首飾、金條都不見了，懷疑是繼母生前信任的黃女偷走的。

▲▼英國男子從水打撈保險箱，如同打開潘朵拉盒子。（示意圖／取自Pixabay）

▲董座懷疑出名租借保險箱的黃女把珠寶金條等財物搜刮一空。（示意圖／取自Pixabay）

董座提告指控，黃女不但受繼母委託處理投資，還出名幫繼母租借銀行保險箱，讓繼母存放財物，繼母有需要配戴首飾時，才會去銀行拿出來，黃女卻涉嫌利用這份信任，偷走繼母的珠寶金條，還在繼母死後盜賣405張中華電信股票，擅自提款侵吞378萬元，涉嫌竊盜、詐欺、偽造文書等多項罪名。

不過檢察官首度偵查時，根據過去照顧繼母的印傭以及司機證詞，無法釐清當時保險箱鑰匙到底由誰保管，又有誰會陪繼母去開保險箱拿財物等事實，僅存有限的監視影像，又沒有黃女從保險箱拿走珠寶的畫面，甚至不能確認繼母死後，保險箱內到底有沒有存放珠寶金條。

▲▼英國男子從水打撈保險箱，如同打開潘朵拉盒子。（示意圖／取自Pixabay）

▲檢察官認為無法確認繼母到底在保險箱內存放了哪些財物。（示意圖／取自Pixabay）

黃女2021年首度獲得不起訴後，董座不服再議，高檢發回續查，北檢找到與繼母熟識的珠寶店老闆，老闆證稱，過去就聽過繼母說，陸續拿了18條金條分送給親人，檢察官因此認為，實在無法確認保險箱內到底存放了些什麼財物可供黃女竊盜，因此仍以罪嫌不足等理由，第2次處分不起訴黃女。

不過黃女涉嫌在繼母死亡隔天，陸續偽造提款單，盜領繼母銀行帳戶內存款，扣除100萬元喪葬費用，侵吞了378萬元，另外又在2021年初，將繼母從2002年起委託購買的中華電信共405張股票都賣光變現，分別觸犯侵占、詐欺、偽造文書等罪嫌，先前已遭檢察官提起公訴，目前正由台北地院審理中。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

西門町剪燙染髮上萬元嫌太貴　少婦竟丟下國小女兒閃人

北捷文湖線被迫停駛1小時　臨時工「1根麻繩」鋸樹釀災代價出爐

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫
新北一家四口確診　陳時中：追蹤不到來源與關連
桃園+16！　日翊物流+6確診、亞旭增7人染疫
勤業眾信證實「信義區辦公室」同仁確診　接觸者全員快篩
獨／才開4年　台中凱擘影城突宣布熄燈
快訊／今本土增26例！　新北出現不明感染源
LIVE／確診女在信義區大樓上班　陳時中最新說明
快訊／勤業眾信員工傳確診　 內部信曝光
板橋一家四口確診！染疫女信義區上班　會計師事務所急曝3天足跡
快訊／板橋1家4口確診　小女兒在信義區上班
獨／「馴獸師」張智峰復出！　加入T1職籃這隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

館長退貨糾紛告輸買家！連千毅嗆送消費者「發財金」　超慘下場曝

館長出事了！預購退貨不成被嗆「就要你跑法院」　粉絲怒告勝訴

女結婚4個月遭家暴遇死劫　男殺妻稱患精神病法官打臉重判無期

喬債務開槍傷人！嫌犯藏民宅天井　警拆冷氣鑽孔逮人

LINE詐騙台灣男12萬不成　超正聯合國美女醫生照片曝光

公園飲酒吵起來　火爆男推倒攤販「跨坐」痛毆！打死人下場曝

老兵遺產全歸前妻...兒跨海爭產　敗在父親生前「關鍵10分鐘」

繼母9克拉鑽戒不見了　前證券老董兩度告「她信任的人」都吞敗

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

快訊／殺妻塞塑膠桶棄屍！入監假哭想獲輕判　檢求處無期徒刑

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

館長退貨糾紛告輸買家！連千毅嗆送消費者「發財金」　超慘下場曝

館長出事了！預購退貨不成被嗆「就要你跑法院」　粉絲怒告勝訴

女結婚4個月遭家暴遇死劫　男殺妻稱患精神病法官打臉重判無期

喬債務開槍傷人！嫌犯藏民宅天井　警拆冷氣鑽孔逮人

LINE詐騙台灣男12萬不成　超正聯合國美女醫生照片曝光

公園飲酒吵起來　火爆男推倒攤販「跨坐」痛毆！打死人下場曝

老兵遺產全歸前妻...兒跨海爭產　敗在父親生前「關鍵10分鐘」

繼母9克拉鑽戒不見了　前證券老董兩度告「她信任的人」都吞敗

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

快訊／殺妻塞塑膠桶棄屍！入監假哭想獲輕判　檢求處無期徒刑

富邦9日移師嘉義市　3月3日與桃猿熱身賽　

福食解禁「綠拿馬英九救駕」　馬辦：萊豬怎不聽馬「牛豬分離」原則

中華女足搭專機梅花座、分流今下午5點抵台　9確診者3人已康復

台日交流賽能打嗎？兄弟部分主力婉拒

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

新北+4！一家四口群聚 　陳時中：目前追蹤不到來源與關連

礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫

桃園+16！加貝爾增3確診　日翊物流+6、亞旭+7「要重新檢查宿舍」

勞動、國保、農保三大基金　去年大賺4915.5億元、收益率將近1成

勤業證實「信義區辦公室」同仁確診！　接觸者全員快篩

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

「老三」被懷疑是劉邦友血案槍手　1原因咬不死他

即／新北傢俱展示場大火！濃煙狂竄

劉邦友血案頭號嫌犯　天道盟「老三」背景曝

誇張影片曝！白車路口沒減速「開車上樓梯」

偷開同事筆電看性愛片　還找人鑑定影中人

206旅士官長初六失聯　車內輕生亡

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除

新年想不開　六合夜市驚傳墜樓

人妻合照小王「躺腿狂親」　綠帽夫獲賠50萬元

超速被開單因路太寬免罰　法官打臉

濱海公路「馬3遭聯結車輾碎」！1男搶救不治

更多熱門

相關新聞

女遭前男友拍裸照　男網友誆「幫處理」騙11萬

女遭前男友拍裸照　男網友誆「幫處理」騙11萬

一名黃姓女子對陳姓男網友訴說遭前男友強拍裸照，陳男聲稱有辦法處理掉留在前男友那邊的照片，黃女相信並支付11萬元給陳男，不料陳拿到錢之後人間蒸發，黃女才發覺上當受騙，報警提告。法院一審判陳男詐欺罪8個月有期徒刑，上訴到高等法院遭駁回，維持原判。

嫌美髮上萬太貴　少婦丟下女兒自己走了

嫌美髮上萬太貴　少婦丟下女兒自己走了

名律師開工日「5分鐘車被偷走」

名律師開工日「5分鐘車被偷走」

邱復生父女爭台開董座撕破臉　集團再傳跳票

邱復生父女爭台開董座撕破臉　集團再傳跳票

媽花2萬買1張台積電「翻漲到728萬」　全靠1關鍵

媽花2萬買1張台積電「翻漲到728萬」　全靠1關鍵

關鍵字：

鑽戒珠寶首飾金條保險箱竊盜股票詐欺侵占再議董事長繼母繼子收養

讀者迴響

熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

大姑爽當頂客族…公婆逼過繼小兒子

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面