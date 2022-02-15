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客戶寄賣上億珠寶全被私吞典當　尚囍惡夫妻亮芭樂票下場出爐

▲▼ 鑽石。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲尚囍珠寶負責人李罄靈和丈夫邱馗鈞將客戶寄放的上億珠寶偷偷典當變現，還賴給疫情影響生意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

知名珠寶公司尚囍珠寶負責人李罄靈和丈夫邱馗鈞，疑因業績下滑、周轉不靈，將客戶寄賣的上億元珠寶鑽石偷偷典當換現，再開支票償還給客戶。但到了2020年4月間尚囍珠寶無預警倒閉，支票全數跳票，李、邱2夫婦消失無蹤，許多受害客戶求償無門聯合提告，台北地方法院審後依業務侵占等罪判李女應執行有期徒刑8年，邱男應執行7年6個月，犯罪所得全數沒收。

2020年6月間，包括印度籍珠寶商在內等多位尚囍客戶分別提告指控，他們將珠寶、鑽石放在尚囍寄賣已有多年，一開始先寄賣價值較低的珠寶，順利賣出後取得客戶信任，幾年前負責人李罄靈、邱馗鈞開始將較高檔的珠寶拿去典當，客戶追討的話，李、邱都會開票償還，或者乾脆把當票拿給客戶，要客戶自己去當舖贖回，事後再補差額。

檢警調查發現，李、邱2人至少從2019年起，就以挖東牆補西牆的方式，偷偷典當客戶珠寶，用來支付先前積欠客戶的款項。有時周轉不靈，還會讓珠寶、鑽石流當，使客戶損失慘重，從2020年4月出現跳票後，李、邱2人突然人間蒸發，根據當票等事證估計，被2人拿去典當的珠寶鑽石價值至少超過1億元。

尚囍珠寶惡意倒閉後2人南下躲到台中，檢警掌握行蹤將人拘提到案後，皆矢口否認有業務侵占及詐欺的犯行，辯稱跟客戶之間都是買斷關係，而非寄賣，且供稱是因近年疫情影響使得財務出現困難，才無力支付客戶票款，並無意詐欺取財，被檢察官請求法院從重量刑、不可易科罰金。

台北地方法院檢視客戶提供的保管條，幾乎都是「寄賣」、「保管」的單據，而非買斷關係，且查出李、邱2人在2017年生意就開始走下坡，經濟狀況出現問題，就開始私下典當客戶珠寶，還曾向朋友借錢周轉，顯見賴給之後的疫情影響是牽扯托推之詞，犯後推諉卸責，試圖掩飾犯行，態度惡劣，量刑均不宜從輕。台北地院依業務侵占、詐欺取財罪判李女合併執行8年、邱男合併執行7年6個月，2人犯罪所得全數沒收，全案可上訴。

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