3歲童積木卡手指！媽急壞求救　弟弟見超大破壞剪「冷靜模樣」曝

▲嘉義男童手指遭積木卡住，爸媽急忙向警消求助。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局德安分隊昨(18日)上午接獲一起求助案，一對父母抱著年僅3歲的男童慌張跑到隊上求助，表示孩子的手指卡在玩具積木洞中無法拔出，且手指已經明顯紅腫，男童也因疼痛而神情痛苦；警消見狀後立即利用破壞剪及老虎鉗將積木破獲，順利協助男童手指脫困。

德安分隊表示，昨上午9時許該對父母抱著男童前來求助，表示孩子在家把玩玩具積木時，不慎將右手無名指塞入積木洞中，結果就死死卡住、無法拔出，第一時天媽媽還嘗試塗抹凡士林，但仍無法拖除，眼見孩子的指頭逐漸腫脹發紅，只好與先生趕緊抱起兒子前往消防局求救。

警消評估男童情況後，立即利用破壞剪及老虎鉗，短短數分鐘即將積木破壞、協助男童手指脫困，過程中男童相當勇敢冷靜，並未哭鬧，警消事後也贈送小玩具以示獎勵，父母也相當感謝警消救援。

嘉義市消防局提醒，家長須注意年幼孩童遊玩情況，肢體若遭到異物卡住無法脫除，時間一久即可能發生危險，若遇上類似情況、無法自行脫困，應立即向當地消防隊求助。

▼警消動用破壞剪、老虎鉗移除積木，過程中男童十分冷靜，並未哭鬧。（圖／記者翁伊森翻攝）